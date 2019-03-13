Tunç Soyer: Seferihisar için çalışmaya devam

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Seferihisar Belediyesi personeliyle bir araya gelerek Seferihisar'ın büyük bir aile olduğunu ifade etti. Belediyede büyük bir coşkuyla karşılanan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı'nın Seferihisar'dan uzaklaşmak anlamına gelmediğini ifade ederek şunları söyledi: Seferihisar için hep beraber çalışmaya, hizmet vermeye devam edeceğiz.

Tunç Soyer: Seferihisar için çalışmaya devam
13 Mart 2019 Çarşamba 11:26

10 yıldır Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı, Seferihisar Belediyesi personeli tarafından sevinçle karşılanmakla beraber ayrılık burukluğu da yaşanmıştı. Başkan Adayı Tunç Soyer ise bunun veda anlamına gelmediğini vurguladı. Seferihisar için CHP'nin Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin'le omuz omuza çalışacaklarını söyleyen Soyer, "Birlikte çok şey başardık. Seferihisar için yine hep beraber çalışmayı sürdüreceğiz. Biz çok büyük bir aileyiz" dedi.

Etiketler; #millet ittifakı #chp #iyi parti #izmir #Büyükşehir Belediye Başkan Adayı #tunç soyer
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