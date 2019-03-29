Tunç Soyer: Seferihisar'ın ateşi Türkiye'yi saracak

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Seferihisar mitinginde hem Seferihisar hem İzmir için önemli açıklamalarda bulundu. Kalabalıkla karşılanan Soyer, “Seferihisar Başkan Adayı İsmail Yetişkin ile beraber Seferihisar’ı uçurmaya geliyoruz” dedi.

Millet İttifakı'nın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin ile birlikte Seferihisar'da miting gibi bir buluşma gerçekleştirdi. Coşkulu kalabalığa açıklamalarda bulunan tunç Soyer, konuşmasında “Bu hikâyeyi, daha yeni yazmaya başladık. Bu hikâyeyi, sadece Seferihisar için değil, İzmir için, Türkiye için yazacağız. Seferihisar, 10 yıllık çalışmalarımız sonucunda Türkiye’ye umut oldu. Şimdi Seferihisar’da yaktığımız bu ateş har olup, Türkiye’yi saracak ve İzmir’den başlayarak Türkiye’yi değiştirecek. Tarih Seferihisar’ı şöyle yazacak: Bu hikâye, Seferihisar’da başladı, İzmir ve Türkiye başka bir yere gitti. Hikâyeyi Seferihisar, Seferihisarlılar başlattı.” ifadelerini kullandı.

İleriye götüreceğiz

10 yıl önce Seferihisar Belediye Başkanlığı görevine talip olurken, Seferihisar’ın İzmir, Türkiye, hatta Dünya’nın tanıdığı bir yer olacağını söylediğini ve bunu başardıklarını vurgulayan Soyer, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün Seferihisar, Türkiye’nin, dünyanın göz bebeği oldu. Önce Seferihisar, Türkiye’nin ilk Cittaslow (Sakin Şehir) unvanını alan yeri oldu. Dünya’nın en çağdaş, en modern, en güzel yerel kalkınma modelini Seferihisar’a getirdik. Arkasından Türkiye’nin her yerinden pek çok kent, bu birliğe katılmaya başladılar. Artık Anadolu’nun pek çok yerinde Sakin Şehir var. Sakin Şehir atılımından sonra Seferihisar’da her şey değişmeye başladı. 10 yıl öncesinde köylümüz ürettiği ürünü satamıyordu, esnafımızın kapısından içeriye yerli ya da yabancı turist girmiyordu. İzmirliler bile Seferihisar’ı tanımıyordu. Artık değişti. Seferihisar halkı, bunu geriye götürmeye rıza göstermeyecek. Seferihisar, kaldığı yerden çok daha ileriye gidecek. 10 yıldır bir yığın sıkıntıya rağmen bu hikayeyi yazdık. Metrekare satış fiyatları, esnafın-tüccarın ticaret hacmi 10 misli arttı. Biz bu hikâyeyi beraber yazdık, ileriye de beraber götüreceğiz.”