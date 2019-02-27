Tunç Soyer, tekerlekli sandalye ile gezecek

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, engelli vatandaşların sıkıntılarını daha iyi anlayabilmek için tekerlekli sandalye ile şehri dolaşacak.

Tunç Soyer, tekerlekli sandalye ile gezecek
27 Şubat 2019 Çarşamba 13:36

Şefika Bal - Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Soyer'in ziyareti sırasında bir katılımcının Tepeköy'den Aliağa'ya aktarmalı seferler ile ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntıları aktarması üzerine değerlendirme yapan Tunç Soyer, kendisinin de tekerlekli sandalye ile ulaşım deneyimi yaşayacağını söyledi.

Sekreteri ile birlikte birer tekerlekli sandalye ile kenti dolaşacaklarını ifade eden Soyer, engellilerin ulaşımda yaşadıkları sorunları yakından gözlemlemek istediğini anlattı.

Soyer, tekerlekli sandalye ile 9 Mart günü, saat 10.00'da gezeceğini de sözlerine ekledi.

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