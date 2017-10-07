Türk askeri İdlib'e girdi mi? Erdoğan yanıt verdi

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 26'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı

Türk askeri İdlib'e girdi mi? Erdoğan yanıt verdi

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin "Türk askeri İdlib'de mi?" sorusuna, "Şu anda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yürütüyor. ÖSO'nun İdlib'de şu anda yürüttüğü bir operasyon var. Henüz askerimiz orada değil. Tabii ki Türkiye ve Rusya, beraber yapacağımız ve yapmakta oluğumuz daha önce de söylediğim gibi İdlib, içi bizim tarafımızdan, dış tarafı da Rusya tarafından korunmasının sağlandığı bir bölge. Orda yaşayan insanların güvenliği noktasında böyle bir adım attık. Rejimle münasebetleri Rusya'nın yürüttüğü bir süreç. Diğer noktalarda da Türkiye olarak biz tedbirlerimizi aldık" dedi.


GÖÇ OLUR MU?

Gazetecilerin bölgeden bir göç olur mu sorusu üzerine Erdoğan, "Her türlü hazırlığımızı aldık. Sınırlar zaten bizim korumamızda. Sınırın dışı Rusya'nın korumasında" dedi.

Gazetecilerin 'Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki gibi mi bir ilerleme olacak sorusuna ise Erdoğan, "Karıştırma orasını. Biliyorsunuz boksa girildiği zaman yumruğun sayısı sayılmaz. Şimdi de İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileri taşıma gayretindeyiz. Bugün İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek" dedi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #erdoğan #idbip #ak parti
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