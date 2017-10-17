Türkiye'de OHAL ile yönetilmeye devam...Yine uzatıldı!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, OHAL'in 3 ay daha uzatıldığını açıkladı

Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminden sonra hükümet OHAL'i ilan etmiş ve bugüne kadar ülkeyi KHK'larla yönetmişti. Ülkenin OHAL ile yönetilmesi ve hükümetin KHK'larla istediğini yapması çeşitli çevrelerde tepkilere neden olurken, süresi dolan OHAL'in yine uzatıldığı açıklaması geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 3 ay daha OHAL'in uzatıldığını söyledi.



Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Milli Güvenlik Kurulu'nun özel bir gündemle toplandığını ve süresi dolmak üzere olan Olağanüstü Hal'in uzatılıp uzatılmaması hususunu değerlendirdiğini aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:



"Olağanüstü Hal'in 3 ay daha uzatılması hususunu Bakanlar Kuruluna tavsiyet etti. Arkasından Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulumuz FETÖ/PDY, PKK, KCK, DHKP-C, DEAŞ ve bilimum terör örgütleriyle daha etkin mücadele etmek maksadıyla hızlı karar almak, alınan kararları hızlı uygulamak, OHAL'i gerekli kılan şartların tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak, demokrasimizin, hukuk devletinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla alınan tedbirlerin devamlılığını temin etmek maksadıyla OHAL'in 3 ay daha uzatılmasını karara bağlamıştır ve alınan karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir."



Bozdağ, özellikle ifade etmek istediği bir hususun bulunduğuna işaret ederek, "OHAL, Türkiye'de devlete ilan edilmiştir. Esasında devleti yönetenlerin kararlarını hızlı alması, uygulaması, terörle etkin ve kararlı mücadele yapması ve Türkiye'yi OHAL'i ilan etmeye zorlayan şartların ortadan kaldırılması maksadıyla bizzat hükümete ilan edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Vatandaşın rutin hayatında OHAL'in varlığı nedeniyle bugüne kadar herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığının altını çizen Bozdağ, herkesin hayatının OHAL'den önceki hakları ve özgürlükleri neyse aynı çerçevede işlediğini anlattı.



Bozdağ, bu güne kadar bu işleyişte bir sıkıntının yaşanmadığını, bundan sonra da yaşanmayacağını kaydederek, "Sadece terör örgütleri, terör örgütlerinin üyesi teröristler ve bunlara destek verenlere karşı OHAL döneminde alınan tedbirler uygulanmıştır, bundan sonra da aynı şekilde uygulanmaya devam edecektir. Parlamentonun kabul etmesi halinde Olağanüstü Hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır." ifadesini kullandı.



Somali'de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Somali halkı ile hükümetine de taziyelerini ileten Bozdağ, terör saldırısının duyulması sonrasında Türkiye'nin Somali ile dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.



Deniz Baykal'ın hastalığı

Çay fiyatlarındaki zam

Hava sahası kapatıldı

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını hatırlatan Bozdağ, "Durumunun şu anda iyi olduğuna dair de bilgileri almış bulunuyoruz. Bu vesileyle Sayın Baykal'a hükümetimiz adına da büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifa dileklerimizi bir kez daha yinelemek isteriz. Umarız ki kısa sürede Sayın Baykal sağlığına kavuşur ve Meclis'te siyasi hayatında ülkemize ve milletimize hizmetine kaldığı yerden devam eder." ifadesini kullandı.Bakan Bozdağ, ÇAYKUR Yönetim Kurulu'nun, geçtiğimiz günlerde çay fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yapma kararı aldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bakanlar Kurulumuz bu konuyu da ele aldı ve yüzde 20 yapılan zammın geri alınması kararlaştırıldı. Bu çerçevede ÇAYKUR Yönetim Kurulu, Bakanlar Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, yapılan yüzde 20 zammı geri alacaktır ve çay fiyatları zamsız şekliyle bundan sonra uygulanmaya devam edecektir."Türk Hava Sahası'nın, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerlere uçuşa kapatılması konusunda Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan tavsiye kararı doğrultusunda Bakanlar Kurulu'nun uçuşa kapattığını bildiren Bozdağ, "Bundan sonra Türk Hava Sahası'nı kullanarak hiç bir uçak, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerdeki havaalanlarına uçamayacak ve oradan kalkan hiçbir uçak da Türk Hava Sahası'nı kullanamayacak." dedi.Bozdağ, Türkiye-Irak arasındaki sınırlardan birisi olan İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın, Irak hükümetine devri konusundaki çalışmaların başlatılması hususunda da Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararı aldığını, Bakanlar Kurulunda da İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Irak hükümetine devri çalışmalarının başlatılması kararının verildiğini açıkladı.