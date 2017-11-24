Türkiye Esad'la görüştü mü? Erdoğan yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad'la görüşülmeye başlandı mı?" sorusunu bizzat yanıtladı: An itibarıyla o tür bir durum yok ortada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, kuzey Suriye'de bir terör bölgesi oluşumuna Esad'ın da muhalif olduğunu belirtti. Gazetecilerin "Esad'la görüşüldü mü?" sorusuna ise "An itibarıyla o tür bir durum yok ortada." diyerek cevap verdi.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PYD ve Esad'la ilgili sorulara verdiği cevaplar:



-Suriye'de siyasal sürece geçiş için adımların atıldığı bu aşamada siz, net bir şekilde PYD'nin terör örgütü olduğunu ifade ettiniz. Bunu, Türkiye dışında hiçbir ülke bu kadar net ifade etmiyor. Rusya'dan da o tavrı görmüyoruz, İran'dan da. ABD zaten arkalarında. Eğer böyle bir sürecin içine PYD-YPG de dahil edilirse Türkiye olarak B planımız nedir?



"Bizim B planımız, üzerinde durduğumuz konu, terör örgütünün masada olmamasıdır. Soçi'de de açıkça söyledik: "Türkiye olarak biz terör örgütünün olduğu bir masada olmayız. Bu konuda tavrımız nettir. Ayrıca ülkemizi tehdit edecek herhangi bir oluşuma da biz asla sıcak bakmayız."



"ESED DE PYD'YE MUHALİF"



-"Oluşuma sıcak bakmayız" ifadenizi biraz açabilir misiniz?



"Şimdi bunlar, PYD-YPG ne yapacak? Niyetleri ne?"



- Kuzey Suriye'de bir oluşum...



"Değil mi? Bizim, o tür bir oluşuma teşebbüs karşısında "Buyurun, hayırlı olsun" diyecek halimiz yok. Biz bunu daha 7 yıl önceden söyledik. Görüldüğü kadarıyla Suriye'nin kuzeyinde o tür bir oluşum ihtimaline, Esed de muhalif. Onlar da muhalifler o tür bir ihtimale."



"BUNLARIN HEPSİ AYNI"



- Masada PYD veya YPG adının yer almayacağı, mesela şimdilerde SDG adıyla anılan bir oluşumun yer alması gündeme gelebilir mi?



"Bunlar aslında beraber, hepsi aynı. PYD, YPG, SDG. Biz PYD-YPG'nin terör örgütü olduğunu sürekli söylediğimiz için malum kesimler, "Bu adı kullanmayın, SDG adını kullanın ki bunu dünyaya yutturabilelim" diye akıl verdiler onlara. Bunu itiraf da ettiler."



PUTİN-ESAD GÖRÜŞMESİ



- Zirve öncesinde Putin, Esad ile de görüşme yaptı. O görüşmenin içeriğiyle ilgili size bir bilgi verdi mi?



"Bazı şeyleri elbette paylaştı ama paylaşmadığı şeyler de vardır. Örneğin PYD-YPG'ye Esed'in de olumsuz baktığından söz etti. Masada PYD-YPG'nin yer almasını onun da istemediğine değindi. Bu çok da şaşırtıcı değil. Türkiye olarak bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Sorunumuz terör örgütleriyle. Suriye yönetimi ise öteden beri bırakın YPG gibi bir terör örgütünü, Kürtlerin varlığını bile kabule yanaşmıyordu. Vatandaşlık, kimlik, pasaport vermiyordu. O zaman "Bunlar senin vatandaşın, niye pasaport, kimlik vermiyorsun?" dediğim anlar olmuştur kendisine."



"ESED'LE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?"



- Türkiye'nin dolaylı aracılarla da olsa Esed ile iletişim kurmaya başladığını söyleyebilir miyiz?



"An itibarıyla o tür bir durum yok ortada." (Kaynak: Habertürk)