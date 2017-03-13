Türkiye sığınmacı kartını çekiyor!

Türkiye sığınmacı kartını çekiyor!

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye'nin AB'yle sığınmacı anlaşmasındaki karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmesi gerektiğini söyledi.


Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediği için, Türkiye'nin AB'yle sığınmacı anlaşmasındaki karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmesi gerektiğini söyledi.


"TAMAMEN YANLIŞ BİR AÇIKLAMA YAPMIŞ"


Çelik, AB Yüksek Temsilcisi Mogeri'nin Hollanda'nın diplomatik skandalına ilişkin ise, "Karşılıklı gerilimden kaçınılmalı" şeklinde açıklama yapmasına tepki gösterdi. Çelik, "Mogherini bu açıklamasıyla Türkiye'de darbe girişimi olduğu zamanki açıklaması gibi hiçbir karşılığı ve etkisi olmayan ve tamamen yanlış bir açıklama yapmış. Olayı doğru bir şekilde değerlendirmemiş." dedi.
Etiketler; #ömer çelik #ab #türkiye
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