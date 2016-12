Üç lider ilk defa birlikte kameralar önüne geçti, terörü kınadı

Üç partinin lideri teröre karşı ortak bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası ilk defa üç lider bir arada açıklama yaptı

Son günlerde artan terör olayları sonrası Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantı sonrası üç lider kameraların karşısına geçti ve ilk defa birlikte bir açıklama yaptı.



Ortak açıklamada ilk konuşan lider Başbakan Binali Yıldırım oldu.



İşte Yıldırım'ın açıklamasından satır başları:



Terör konusu siyaset üstüdür. Yapılacak her türlü çalışmada, kararda, yasal düzenlemelerde sayın genel başkanlar gerekli katkıyı sonuna kadar vereceklerini ifade etmişlerdir. Zira ülkemizin hem doğu güneydoğuda hem de güney sınırlarımızdaki Suriye’de Irak’ta devam eden terörle mücadele faaliyeti bir beka sorunudur. Ülkemizin gelecek sorunudur. Burada içerde ve dışarda kim ne söylerse söylesin, bizim açımızdan anlamı yoktur.



Bu çerçevede geniş kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Yapılan çalışmalar hakkında konuları sayın genel başkanlar ile paylaşma fırsatı bulduk. Kendilerinin düşüncelerini dinledik. Bize önerileri oldu, onları da not aldık. Gayet verimli bir toplantı oldu. Teşekkür ediyorum.



Kılıçdaroğlu'nun açıklaması



Sayın Başbakan, terör olaylarıyla ilgili bizleri bilgilendirdi. Terör konusunda bütün siyasal partilerin ortak tavır takınması konusunda biz uzlaşmamız oldu. Zaten bu uzlaşma hayatın doğal akışına da en uygun uzlaşmadır. Terör can yakıyor, bir insanlık suçudur. Türkiye’deki 80 milyonun ortak tavır takınması lazım. Düşüncelerimizi ifade ettik. Öneriler konusunda, düşüncelerimizi sayın başbakana aktardık.



Türkiye süratle olağan bir sürecin içine gelmelidir. Terör bir siyasi partilerin çözebileceği bir olay olmanın ötesinde, bütün partilerin STK’ların ortak sorunudur. Ortak mücadele etmemiz gerekir. Bu mücadeleye kim ön ayak oluyorsa, bizler de desteği vermek zorundayız.



Bahçeli'nin açıklaması



Sayın başbakanımızın çağrısı üzerine, Türkiye’de alçakça sürdürülmek istenen terörle mücadeleyi değerlendirmek amacıyla yapılan toplantı, milletimizin beklentilerine cevap verecek bir olgunluk içerisinde gerçekleşmiştir. Siyasal partiler, terör konusunda kesin ve acımasız bir kararlılıkla mücadelenin sürmesini talep etmektedir.