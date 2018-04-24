Ulupınar: CHP, demokrasi açısından ciddi bir duruş sergiledi

İYİ Parti'nin seçime girmesi için CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından tartışmalar sürüyor. CHP'nin yaptığı bu davranışın demokrasi açısından çok önemli olduğuna işaret eden Ulupınar, 'CHP, ciddi bir duruş sergiledi. Kimse buna leke süremez' dedi

Ali Budak- İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışmaları devam ederken ve YSK'nın giremeyeceğine yönelik açıklaması beklenirken CHP'nin 15 vekilinin istifasını istemesi ve İYİ Parti'ye geçmelerini sağlamasıyla sorun çözüme kavuşturuldu. Sonrasında ise tartışmalar sürüyor. AKP ve MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı' yaşanan durumu eleştirirken meclisteki diğer partiler CHP'nin tavrının demokrasi açısından önemine dikkat çekti.



İYİ Parti'ye CHP'nin 15 vekille destek olmasını nasıl değerlendirdiğini sorduğumuz İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar, 'CHP'nin yaptığı demokrasi açısından çok önemli bir harekettir. Ciddi bir duruş sergiledi. Kimse buna leke süremez. Sürmeye de hakları yok. Bu durumu Güneş Moteli olayına benzeten cahiller var. Bunlar siyasi tarihi bilmemekten kaynaklanan söylemlerdir. Güneş Motel'in ne olduğuna bakıldığında, CHP'nin bugünkü duruşuyla arasında ciddi bir fark olduğu da görülecektir. Birisi başka bir partiden milletvekili çalıp hükümet kurmak için yapılırken diğeri kendisiyle hiç ilgisi olmadığı halde sadece demokrasiye katkı koymak adına yapılmış bir fedakarlıktır. Burada CHP demokrasiyi savunmuş ve İyi Parti'nin seçime girmesi için bir fedakarlıkta bulunmuştur. O nedenle de yapılan açıklamalar yaşanılan durumdan duyulan rahatsızlığın dile gelmesidir. İyi Parti'nin seçime girememesi için yapılanlar etkisiz hale gelmiştir. Ortaya atılan söylemleri ise ciddiye almıyorum. Kişinin fikri neyse zikri de o'dur' diye konuştu.

Her parti kendi adayını çıkarır

Seçime girmeleriyle ülkede 24 Haziran'da bir değişim yaşanacağına vurgu yapan Ulupınar, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu yaşadığımız süreçte asıl önemli olan, CHP'nin 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesinden ya da İYİ Parti'nin seçime girebilmesinden ziyade İYİ Parti'nin bu topluma umut ve ümit olmasıdır. Yaşanan süreç 3 günlük belirsizliğin bile toplum üzerinde çok ciddi bir basınç yarattığını gösterdi. İYİ Parti'nin seçime girmesinden en çok mutlu olduğum taraf halkın umudunun boşa çıkmamasıdır.

CHP'nin İYİ Parti ve Saadet Partisi ile 'Ortak Çatı Aday' olarak Meral Akşener'i göstermek istediği iddiaları hakkında konuşan Ulupınar, 'Öyle bir şey olmaz. Olacağını düşünmüyorum. Bütün siyasi partilerin kendi adaylarını çıkaracağını düşünüyorum. Bizim adayım bellidir. Diğer partilerin adayı konusunda ise herhangi bir bilgim olamaz' ifadelerini kullandı.