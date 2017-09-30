Üniversiteye giriş sınavı nasıl olacak? Bakan Yılmaz açıkladı...

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni üniversiteye giriş sistemi hakkında bilgi vererek, "Üniversite giriş sistemi aksayan taraflarını gidererek, sınav stresini azaltacak, karmaşıklıktan uzak daha yalın ve sade bir sistemi amaçlıyoruz. Eğitim öğretimin bütün kademelerinde öğrencinin üzerindeki stresi azaltmak ana gayemizdir" dedi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, partisinin Sivas Merkez Olağan İlçe Kongresi'ne katılmak üzere karayolu ile Sivas'a geldi.



Üniversiteye giriş sisteminde yapılan değişiklikler hakkında bilgi veren Bakan İsmet Yılmaz, yeni sistemle aksayan tarafların giderildiğini söyledi. Yılmaz şöyle devam etti:



"Üniversite giriş sistemi ile ilgili de bir değişiklik var. Onunla da ilgili bilgi vermek isterim. Üniversite giriş sistemi aksayan taraflarını gidererek, sınav stresini azaltacak, karmaşıklıktan uzak daha yalın ve sade bir sistemi amaçlıyoruz. Eğitim öğretimin bütün kademelerinde öğrencinin üzerindeki stresi azaltmak ana gayemizdir. Öğrenci stres içinde olursa başarıyı yakalaması mümkün değildir. Uygulanmakta olan giriş sistemi iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Sınavların ilki Mart diğeri Haziran ayındadır. Sınavlar 3 hafta sonuna yayılmakta ve toplam 5 gün sürmekte idi. YÖK tarafından yapılan yeni düzenleme ile sınav bir hafta sonunda gerçekleştirilecektir. Yani cumartesi başlayacak, pazar günü öğlen bitecek. Diğer bir önemli değişiklik puan türleri ile ilgilidir. Şu an var olan 18 puan türü yönetilmesi gereken süreci zorlaştırmakta ayrıca bazı programlar için aday havuzunu daraltmaktaydı. 18 puan türü azaltılacak ve az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacaktır. Sayısal, sözel, eşit ağırlık bir de dili katarsak 4 puan türü olacak artık eskisi gibi 18 puan türü olmayacak. Yeni sistemde bir diğer önemli değişiklikte şudur. Türkçe ve matematik sınavın merkezinde olacak. Bu diğer müfredatın sorulmayacağı anlamına gelmemektedir. Milli Eğitim müfredatı daha önce olduğu gibi sorgulanmaya devam edecektir. Yine baraj puanı da olacaktır. Sınavda YGS ve LYS ayrımı kalkacaktır. Yüksek öğrenim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girilecektir. Belirli alanlarda uygulanmakta olan başarı sıralaması bundan sonra da aranacaktır. Hangi alanlarda vardı? Tıpta vardı, hukukta vardı, mimarlıkta vardı, eğitim fakültelerinde vardı. YÖK yeni düzenleme ile sınavı öğrencilerimiz, aileleri, rehber hocaları için daha yalın, daha sade ve yönetilebilir bir hale getirmeyi hedeflemektedir."



Bakan Yılmaz, Türkiye'de yapılan ne kadar iyi iş varsa bunun sorumlusu eğitim, ama ne kadar eksik iş varsa bunun sorumlusunun da yine eğitim olduğunu belirtti. Yapılan kongrenin Sivas'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, AK Parti'nin bu ülkenin çimentosu olduğunu vurgulayarak, bu millet için geçmişte çalıştıklarından daha çok çalışacaklarını belirtti. Kongreye AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habib Soluk, Hilmi Bilgin ve Selim Dursun ile AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ve partililer katıldı.