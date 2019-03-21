Üreticiden Zeybekci'ye yanıt: Bize sor, paralar bizde!

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin "Belediye'nin paralarını ne ettiniz?" sorusuna Ödemiş'ten çifte yanıt geldi. Başkan Aziz Kocaoğlu, "Biz mahkeme karşısında kuruş kuruş hesabımızı verdik. Peki sizin harcamalarınız, evraklarınız hiç incelendi mi?" derken, Bademlili üretici Nevin Dereli, "O paralar bizde. Fidan üreticisinde, süt üreticisinde. Zeybekci bu soruyu bize sorsun" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ödemiş'le sürdürdüğü ilçe turları sırasında Küçük Menderesli üreticiler tarafından coşkuyla karşılandı. Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile güçlenen Bademli Fidancılık Kooperatifi'nin 7 bin 500 metrekarelik "Anaç ve Fidan Üretim Serası"nı gezen Başkan Kocaoğlu, Kooperatif Başkanı Mehmet Selçuk Bilgi'den bilgi aldı. Kocaoğlu, kendisine teşekkür eden kooperatif üyelerine "Biz bir kapı açmaya çalıştık. Bu kapıdan girerek ilerleyenlerden Allah razı olsun" dedi. Ardından Bademli, Ovakent, Konaklı, Balabanlı ve Kazanlı mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na ilçe turu sırasında İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş ve İlçe Başkanı Hamdi Halis de eşlik etti.

Zeybekci bize sorsun

Bademli girişinde ortaokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle ve pankartlarla karşılanan Başkan Aziz Kocaoğlu, çocuklarla birlikte kendi adının verildiği çınar fidanını dikti.Öğrencilerin yazdığı şiirler de Başkan'ı oldukça duygulandırdı. Bademli merkezinde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, kendisine "Belediye'nin paraları nerede?" diye soran Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'ye de yanıt verdi. Kocaoğlu, "Bize 'belediyenin paraları ne ettiniz?' diye soranlar, kendinden bilir işi... Biz harcamalarımızın hesabını yıllar süren mahkemelerde verdik. Tek kuruş suistimal bulunamadı. Peki siz hiç incelendiniz mi? Evraklarınız, harcamalarınızı hiç incelendi mi? Hiç hesap verdiniz mi? Hayır! Çünkü hep iktidarın şemsiyesi altında oldunuz" diye konuştu.

Başkan Kocaoğlu'nun ardından söz isteyen Bademlili üretici Nevin Dereli ise "AK Parti adayı bu soruyu bize sorsun. O paralar bizde. O paralar fidan üreticisinde, süt üreticisinde.. Siz hem bu topraklara hem de yüreğimize Aziz tohumları bıraktınız. Sağ olun, var olun" dedi.

Bademli Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Sever ise duygulu konuşmasında şunları söyledi: "Bu kooperatifi 19 kişiyle 1968 yılında bu kooperatifi kurduk. Bir tek personelin maaşını nasıl ödeyeceğimizi düşünürken, sizin desteklerinizle bugün 300 kişiye ekmek veriyoruz."

Bademli Mahallesi Muhtarı Ahmet Baş, Başkan Kocaoğlu'na mahalleye verdiği desteklerden ötürü teşekkür plaketi verdi. Konaklı'da Kamuran Açıkalın isimli bir vatandaş, Başkan Kocaoğlu'nu verdiği desteklerden ötürü "İzmir'in devlet babası" olarak kabul ettiklerini söyledi.

Sevgi ekti, sevgi biçiyor

CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş ise yaptığı konuşmada, 15 yıl içinde yerelde kalkınmanın gerçek anlamda yerelden başlayacağının en güzel örneklerini dünyaya gösteren Başkan Kocaoğlu'na teşekkür ederek, "Başkanımız 'vedaya geldim' diyor ama biz bunu bir veda olarak düşünmüyoruz. Sık sık buluşup kendisinin bilgi ve deneyiminden yararlanacağız. Allah herkese böyle bir ayrılık nasip etsin. Başkanımız sevgi ekti, sevgi biçiyor" şeklinde konuştu.