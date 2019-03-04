Utku Gümrükçü: Birleşe birleşe kazanacağız

İki gün içerisinde dokuz adet seçim ofisinin açılışını gerçekleştiren, Millet İttifakı CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü, “Tablomuz belli, birlik beraberlik. Ben artık sadece CHP’nin adayı değil, başta İYİ Parti olmak üzere, bütün Çiğli’deki toplumsal muhalefetin de adayıyım. Sloganımız da şu; Millet için geliyoruz, hizmet için geliyoruz” dedi.

illet İttifakı Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü, seçim ofisi açılışlarına devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Uğur Mumcu Mahallesi, Küçük Çiğli Mahallesi, Ataşehir Mahallesi ve Yeni Mahalle seçim ofislerinin açılışlarına, CHP Çiğli İlçe Örgütünün yanı sıra, Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı Tülin Koç, CHP Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Adayları da katıldı.

Seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir Mahallesi seçim ofisinin açılışına İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner de katılım sağladı.

CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Ataşehir Mahallesi seçim ofisinin açılış konuşmasında, İYİ Parti ile yapılan ittifaka değinerek şu sözlere yer verdi:

“Bu seçimlerde İYİ Parti ile beraber birleşerek Türkiye’nin geleceğini yazacağız. İnşallah bu yerel seçim bizi genelde de başarıya götürecek. Ben Çiğli örgütünde bu ışığı görüyorum. İnşallah martın sonu bahar olacak, İzmir’de bambaşka çiçekler açacak, Anakara’yı İstanbul’u İzmir’i birçok büyükşehiri alacağız.” dedi.

Kırkpınar: Sattıklarını geri alacağız

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar’ın hedefinde ise iktidar partisi vardı. Kırkpınar özelleşme adına satılan tüm fabrikalara dikkat çekerek, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesiyle yapılacak ilk işin devlet hazinelerinin ülkeye geri kazandırmak olacağını söyledi. Kırpınar, "Her gecenin bir sabahı varsa, aydınlık, güneşli günler yakın dedik. Bu İYİ Partililerin temennisi idi. Benzer bir temenniyi de CHP’li kardeşlerimden duyduk. Biz inandık evet martın sonu bahar bunu tüm vatanseverler sağlayacaktır, bundan kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in temel değerlerine, Atatürk’ün kurduğu bütün varlıklara tek tek sahip çıkacağız, hatta ve hatta o sattıkları, beğenmedikleri, işe yaramaz dedikleri şeker fabrikalarından kâğıt fabrikalarına kadar hepsini tek tek geri alacağız. O günler yakındır arkadaşlar. Bu toplumu ve milletimizi gere gere oy devşirdiler. Her seçim dönemi yeni yeni partner buldular, bu seçime giderken de 24 Haziran’da yine kendilerine bir partner buldular ama şuna inanın ki gere gere geldikleri yerden güle güle göndereceğiz onları inşallah. Biz Çiğli’de olduğu gibi Türkiye’nin bütün coğrafyalarında İYİ Parti-CHP işbirliğini kurduk. Bunun baş mimarlarından biri de İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’dur. Kendilerine hepimiz ve hepiniz adına teşekkür ediyorum. Biz bu birlikteliğimizi 31 Mart’tan sonra da devam ettirmek azim ve kararındayız. Yine söylüyor ve iddia ediyorum ki bu güzel günler yakınken biz bu birlikteliği vatan sevgisi ile beraber kaybettirilen demokrasiyi yeniden tesis etmek, hukuku yeniden tesis etmek ve adaleti sağlamak için geliyoruz. Martın sonu bahar, güzel günler yakın, hepinize müjdeler olsun." diye konuştu.

Dervişoğlu: Belayı def etmek için bir araya geldik

Kurulan ittifakın millet odaklı olduğunu ifade eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ise şunları söyledi:

Değerlerimiz birdi, kaygımız birdi, sevdamız birdi, ayrı ayrı yerlerde bunun mücadelesini veriyoruz. Bugün burada sevdası Türkiye, kaygısı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk Milletinin geleceği olan bu güzel topluluğa hitap etmiş olmaktan da fevkalade bahtiyarım. CHP ve İYİ Parti’nin işbirliği sıradan bir seçim işbirliği değildir. Türkiye’de kutuplaşmaya bağlı bir hissiyat oluşturmaya gayret sarf ediyorlar ve şartlar ne olursa olsun her türlü hukuksuzluktan da istifade ederek, ortamdan da beslenerek siyasi rant devşirme alışkanlığı sergiliyorlar. İzmir’de belki bunu hissetmiyor yaşamıyorduk ama Anadolu’nun birçok yerinde seçmen kitleleri üzerinde oluşmuş baskıya bağlı olarak siz ne yaparsanız yapın zaten bunlar iktidarını sürdürecek türünden bir ön kabul teşekkül etmişti. İYİ Parti sadece belediye başkanlıklarını kazanmak, CHP ile birlikte belediye meclis üyeliklerinde çoğunluk elde etmek üzere bu iş birliğine yaklaşmadı. CHP’nin en alt kademesindeki yöneticilerden, genel merkez yöneticilerine, Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, keza İYİ Parti’nin alt kademe yöneticilerinden genel merkeze, Genel Başkanı Meral Akşener’e kadar herkes yüksek bir sorumluluk duygusu ile hareket etmek sureti ile bugün başımızda bulunan belayı defetmek için bir araya geldik.

İzmir’de ve Türkiye’nin her yerinde birbirlerine adaylarını emanet etmiş Demokrasi geleneklerinden nasibini almış siyasi kurumlar olmanın dersini veriyoruz. Bizim yaptığımız bu.Türkiye hepimizin, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi, Alevisi, Sünnisi bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Bu Cumhuriyeti kuranlar bu millete Türk Milleti demişler. Atatürk’ün kurduğu partiyi, onun kurduğu Cumhuriyet kadar önemsediğiniz için bugün bu bir aradayız. Kim ne yaparsa yapsın Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in birliğine kimse el ve dil uzatamaz. Biz birimizi sevmeyi, kucaklamayı becerebildikten sonra bu memleket üzerinde melun hesaplar yapanların kurduğu her türlü tuzağı bozarız. Adaylarımız birbirlerimize emanettir.

Gümrükçü: Birleşe birleşe kazanacağız

Millet İttifakının Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü yaptığı kısa konuşmada yerel seçimlerin önemine değinerek, “Tablomuz belli, birlik beraberlik. 'Birleşe birleşe kazanacağız!' derdik ya; simdi tam olarak bunu yapıyoruz. Biz artık sadece CHP’nin adayı değil, başta İYİ Parti olmak üzere, bütün toplumsal muhalefetin de adayıyız. Bu seçim 'koltuğunu korumak isteyenlerle', 'hizmet için birleşenler' arasındaki bir seçim. Bu seçim başlıca sloganımız da şu; Millet için geliyoruz, hizmet için geliyoruz" dedi.

Ataşehir Mahallesi seçim ofisinin açılışından sonra, Millet İttifakı Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü, İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu’na "Gülümseyen Çiğli" rozeti taktı.