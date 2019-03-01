Utku Gümrükçü: Bu seçim 24 Haziran'ın ikinci turu

Millet İttifak Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü, dört seçim ofisini açtı. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen açılış sırasında konuşan Gümrükçü, "Bizim için bu seçim Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu… Türkiye’de baskıcı yönetime karşı yerelden mücadeleyi sizlerle örgütleyeceğiz" dedi.

Millet İttifakı CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü, Evka-2, Şirintepe-Güzeltepe, Yakakent ve Köyiçi mahallelerindeki seçim ofislerinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışlara CHP İl Başkan Yardımcısı Sadettin Coskuner, CHP İl Yöneticisi Ömer Berk Gönençer, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İYİ Parti Çiğli İlçe Başkanı Hasan Şahin ve 1999-2004 yılları arasında Çiğli Belediye Başkanlığı görevini yapan Tevfik Alyanak da katıldı.

Rekor istiyoruz

Açılışlarda konuşan CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, “Bu seçim iktidara giden yolda çok önemli bir dönemeç. İktidarın yolu yerel yönetimlerden geçiyor. Geçmişte parti içinde yaşanan yarışları, kavgaları, küskünlükleri bir kenara bırakalım. Bu seçim sonucu gelecekte iktidar olma iddiamız olacaktır. Sizlerden isteğimiz 31 Mart günü oy kullanmaya gitmeniz ve ardından sandıklara sahip çıkmanız. Belediye Başkan Adayımız Çiğli’yi çok iyi bilen ve çok iyi projeleri olan biri. Örgütün içinden gelme, sokağın tozunu yutmuş bir parti emekçimiz. Biz de örgüt olarak onun yanındayız ve projelerin de takipçisi olacağız. Bu seçimi kazanacağımızı biliyoruz ama normal bir oranla değil rekor kırarak kazanmak istiyoruz ” dedi.

Sonuna kadar güveniyorum

Eski Çiğli Belediye Başkanı Tevfik Alyanak “Genç ilçe başkanımı ve genç belediye başkan adayımı görmekten çok mutluyum. Sevgili Utku Gümrükçü 18 yaşından beri partinin içinde ola ve her kademede görev yapmış bir evladımız. İlçe başkanlığından geliyor; çok güzel başarılar sağladı. İnanıyorum ki bu tecrübelerini Çiğli’ye aktaracak. Çiğli’de güzel şeyler olacak. Başarının yolu sevgiden geçiyor. Birbirinizi seviniz, saygı duyunuz. Siyasette kin olmaz. Kin içinde olanlar hem kendilerine hem de partilerine hem de topluma ihanet etmiş olurlar. Ben Utku Gümrükçü’ye sonuna kadar güveniyorum” dedi.

Birlikte yürüyoruz

Açılışlara katılan İYİ Parti Çiğli İlçe Başkanı Hasan Şahin, “Daha önce zaten CHP ile iş birliği yapmıştık. Şimdi yine iş birliği yaparak ittifak halindeyiz. Yönetim olarak da parti olarak da Utku Başkan ile birlikteyiz. Demokratik bir işleyişle bu işi birlikte yürüteceğiz. İnşallah genel seçimlerde de birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

Yerelden örgütleme

Vatandaşların yoğun alkışları arasında konuşmasına başlayan CHP’li Utku Gümrükçü: “Bu alkışlar bana değil beni yetiştiren sizlere. 18 yaşında bir çocuğu aldınız, yetiştirdiniz, devrimci yaptınız ve 20 sene sonra Belediye Başkan Adayı yaptınız.” diyerek alkışla karşılık verdi. Gümrükçü: “Biz Çiğli’de 1999’da büyük bir başarının altına imza attık. Tevfik Başkan’ım o zaman belediye başkanıydı ve ben de o yıl partiye üye olmuştum. Bu bir bayrak yarışı, bir hizmet yarışı… Kimi konularda gün geldi ayrıştık ama memleket sevdasında, Atatürk sevdasında, Çiğli sevdasında birleştik. Birlikte yürümekten onur duyduğumuz İYİ Parti ile iş birliği içindeyiz. Bu seçim, Cumhur İttifakı’na karşı toplumsal muhalefetin tek vücut haline geldiği bir seçim. Türkiye’deki tek adam diktasına karşı bir duruş. Bizler toplumsal muhalefetin adaylarıyız. Bizim için bu seçim Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu… Türkiye’de baskıcı yönetime karşı yerelden mücadeleyi sizlerle örgütleyeceğiz” dedi.

Köyiçi'nin kararı önemli

Köyiçi Seçim Ofisi’nin açılışında önemli konulara değinen Gümrükçü şöyle konuştu; “1999 yılında kazandığımız Çiğli Belediye Başkanlığı seçimini 2019 yılında bu sefer tarihi bir oyla alacağız. Ve Tevfik Başkanıma nasip olmayan ama bugün İzmir’deki bütün adaylarımıza nasip olan bir şey var; sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil aynı zamanda İYİ Parti’nin de adayı olmamız. Şimdi ‘iki siyasi parti neden bir araya gelir?’ derseniz geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu siyasi partiler demokrasi için bir araya gelmişlerdi. Şimdi bu yerel seçimlerde de birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin Atatürk’ten başka çok ortak noktaları yok. Ama Çiğli’de bir araya gelmelerinin sebebi hizmet. Sağcısıyla solcusuyla, Alevisi ile Sünnisi ile, doğulusuyla batılısıyla, yerlisiyle göçmeniyle Çiğli’de yeni bir dönemin başlangıcının müjdecisi olacağız. Bu zamana kadar hizmet eden tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir şansımız daha var; Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Tunç Soyer. En az Aziz Kocaoğlu başkanımız kadar çalışkan ve başarılı, Seferihisar’ı bir dünya markası haline getiren bir isim. Sağcısıyla solcusuyla herkesin gönül rahatlığı ile sahiplendiği bir aday. Onunla beraber Çiğli’yi hak ettiği yere taşıyacağız. Şimdi biz kendi aramızdaki ayrılıkları bırakırsak, adaylarımız etrafında birleşirsek ve seçmenin gönlünü kazanırsak yüzde 65 oy hayal değil. Ama benim sizlerden başka bir isteğim var. Bu seçimi kazanacağımızı 3 yaşındaki çocuk bile biliyor. Dolayısıyla akıntıya karşı kürek çekmenin bir manası yok. Siz eğer Köyiçi, Çiğli, tamamı ‘Nasılsa CHP kazanıyor. Burada da bizim bir kardeşimiz var. Biz o kardeşimizin elinde tutalım ve onu çok güçlü bir şekilde o makama getirelim’ derseniz ben de size hizmette Karşıyaka’yı geçme sözü veriyorum.”

İmar sorununu çözeceğiz

Köyiçi’ndeki imar değişikliği sorununa değinen Gümrükçü “Birçok mahallemizde imar problemi var, bunlardan biri de Köyiçi. Mevcut belediyemiz bir plan yaptı ama vatandaşlarımız red etti. Biz ne yaptık mevcut belediye olarak ‘Tamam’ dedik. ‘Vatandaş ne istiyorsa o’ dedik. ‘Herhangi bir vatandaşımıza hak kaybı yaşatacak, gönlünü kıracak bir uygulamayı yapmayız’ dedik. Şimdi önümüzdeki 5 yıl Köyiçi’nde yeni bir imar planını sizlerin rızasıyla, sizlerin onayıyla yapacağız. Bunun sonunda ne olacak? Çiğli yeni bir şehir merkezi kazanacak. Bizim otopark yapacak yerimiz yok ama Köyiçi’nde bu değişikliği yaparsak olacak. Bizim sosyal tesislerimiz var mı merkezde? Köyiçi’nde değişiklik yaparsak olacak. Biz Çiğli’nin kaderini değiştireceksek eğer Köyiçi’nin vereceği karar önemli. Biz el ele yürürsek Çiğli’yi 'Kuzeyin Yıldızı' haline getiririz” dedi.