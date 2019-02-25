Utku Gümrükçü'den 'Haziran' buluşması

CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü, Birleşik Haziran Hareketi Çiğli Grubu ile bir araya geldi. Emeğin yanında olan kesimlerin ortak amacıyla bir araya gelen siyasi parti, örgüt, aydın ve bireylerin katılımıyla oluşturulan Birleşik Haziran Hareketi (BHH) Çiğli Grubu ile görüşen Utku Gümrükçü, Cumhur İttifakı'na karşı birleşik bir mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Utku Gümrükçü "Cumhur İttifakına karşı tüm şehirlerde toplumsal muhalefetin çıkardığı adayları destekleyerek bu yerel seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna çevirmeliyiz. İzmir'de Tunç Soyer, Ankara'da Mansur Yavaş ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun zaferleriyle Millet İttifakı gücünü göstermiş olacak" dedi. Birleşik Haziran Hareketi Çiğli Grubu ile yapılan toplantıda, Cumhur İttifakı’na karşı yapılacak çalışmalar, kent kimliği ve kentlilik bilinci, kent konseyi gibi konular üzerine de değerlendirmeler yapıldı.

Gülümseyen Çiğli

CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü "Her zaman ortak akıl vurgusu yapıyoruz. Çiğli'mizde tüm kesimlerin fikirlerin alarak, katılımcı bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizi vurguluyoruz. Bu sebeple bugün de Birleşik Haziran Hareketi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Gücünü halktan alan bir parti olarak her zaman emeğin ve emekçinin yanında olduk. Çabamız; emekten yana tüm güçlerle birlikte İzmir'in imrendiği Gülümseyen Çiğli'yi yaratmak için." diye konuştu.