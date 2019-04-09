Utku Gümrükçü: İşimiz hizmet, gücümüz millet

Çiğli'de 31 Mart mahalli idareler genel seçimlerinde yüzde 62,08 oyla belediye başkanlığına seçilen Utku Gümrükçü mazbatasını ilçe seçim kurulundan aldı, ardından belediye başkanlığına gelerek başkanlık görevini eski Başkan Hasan Arslan'dan devraldı. Başkan Gümrükçü, "Bugün itibariyle bir kamu görevlisi olarak vatandaşa hizmet için 7/24 çalışacağız" dedi.

Çiğli Belediyesi'nin yeni seçilen Başkanı Utku Gümrükçü, mazbatasını İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu'nda oluşturulan Çiğli İlçe Seçim Kurulundan aldı. Çiğli'deki 444 sandıkta kullanılan oyların yüzde 62,08'si olan 75 bin 697 oyu alarak belediye Başkanı seçilen Başkan Utku Gümrükçü ve seçilen meclis üyeleri mazbatalarını Çiğli İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bayram Yılmaz'dan teslim aldı.

Coşkulu partililer eşliğinde Çiğli Belediyesi'ne gelen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü, eski Başkan Hasan Arslan kapıda karşıladı, ardından başkanlık makamına geçildi. Başkan Utku Gümrükçü, eski Başkan Hasan Arslan'a hizmetleri için teşekkür ederek çiçek takdim etti. Eski Başkan Hasan Arslan da yeni Başkan Gümrükçü'yü seçimlerdeki başarısından dolayı kutlayarak çiçek takdim etti. Devir teslim törenine CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, İYİ Parti Çiğli İlçe Başkanı Hasan Şahin, yeni meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Bayrak yarışı

Belediye Başkanlığını bayrak yarışı olarak devraldığını belirterek konuşmasına başlayan Başkan Utku Gümrükçü, "Bu bir bayrak yarışı. Belediyecilik de hizmet yarışıdır. Bugüne kadar CHP çatısı altına siyaset yaptık ancak bugün itibariyle bir kamu görevlisi olarak vatandaşa hizmet için 7/24 çalışacağız. 1999 yılından beri önce Tevfik Alyanak, sonra Ensari Bulut ve Metin Solak ardından Hasan Arslan ile birlikte hizmetlerin üstüne koydukça koyduk. Çiğli'yi İzmir'in göz bebeği ve kuzeyin parlayan yıldızı haline getirdik. Şimdi bu beş senede Çiğli halkının katılımıyla, değişimi, gelişimi ve geleceği planlayarak yöneteceğiz. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne, sonraki süreçte millet ittifakı çatısı altına buluştuğumuz Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti örgütüne teşekkürü borç biliyorum. 'İşimiz hizmet, gücümüz millet' diyorum. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Dolu dolu hizmet edecek

Çiğli Belediyesinin önceki belediye başkanı Hasan Arslan da "5 yıl Çiğli halkına sosyal demokrat belediye başkanı olarak hizmet verdim. 1999'dan beri Çiğli'yi CHP'li başkanlar yönetmekte. Değerli partili arkadaşım bu göreve talip olmuş ve büyük oy farkıyla seçimi kazanmıştır. Kendisini hepinizin huzurunda kutluyorum. Bu bir görev değişimi olayıdır. Ne mutluyuz ki partili arkadaşıma devrediyoruz. 5 yıl Utku Gümrükçü Başkanımız da dolu dolu hizmet edecektir. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.