Utku Gümrükçü: Spor kulübü olmayan mahalle kalmayacak

CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü, İzmir 1. Amatör Play-Off Final maçında, güçlü rakibi Yolspor’u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek adını Süper Amatör Lige yazdıran Dadaşspor yönetimini ziyaret etti.

Çiğli Balatçık Mahallesinde bulunan Dadaşspor tesislerini ziyaret eden CHP Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yönetim ve alt takımdaki sporcular ile sohbet etti.

Dadaşspor yönetiminin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Utku Gümrükçü’ye, Dadaşspor yönetiminden tam destek geldi. 31 Mart seçimlerinde CHP ve Utku Gümrükçü adına oy kullanacaklarını dile getirdiler. Süper Amatör Lige çıkan Dadaşspor yönetimine ziyarette bulunan CHP’li Utku Gümrükçü, “Süper amatör lige çıkan Dadaşsporumuzu tebrik ediyorum. Vatana, millete faydalı insanlar yetiştiriyorsunuz. 1 Nisan’dan itibaren spor kulüplerimize daha fazla destek olacağız. Spor kulübü olmayan mahalle kalmayacak. Çocuklarımızın geleceği, hepimizin geleceği" dedi.

“Belediye başkanlığım süresi içerisinde Çiğlinin kaderini değiştirecek işler yapacağız” diyen Gümrükçü “Çiğli’nin turizmi, tarımı, sanayisi, denizi, hastanesi, hayvancılığı, üniversitesi var. Dolayısıyla burası 5 yılda yapılacak değişiklerle İzmir’in yeni şehirleşme merkezi olabilecek bir yer” diye konuştu.

Ayrım yapmayacağız

Belediye Başkanlığı süresince vatandaşlara hizmet konusunda ayrım yapmayacaklarının altını çizen Utku Gümrükçü “Çiğli’de ne kadar güçlü bir şekilde seçimi alırsak o kadar elimiz güçlü olacak. Çiğli’de bana oy veren mahalleler veya oy vermeyen mahalleler ayrımı yapmacağız. Siyasi parti ayrımı yapmayacağız. Sorunları çözmek için seferber olacağız. Biz hizmete açız. Benim işim size hizmet etmek. Hizmetin sağcısı solcusu olmaz. Sporun önemini bilen ve spor sevdalısı biri olarak, Dadaşspor’a da elimizden gelen desteğin fazlasını yapacağız” sözlerine yer verdi.