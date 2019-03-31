Utku Gümrükçü: Yaşasın demokrasi!

Millet İttifakı'nın Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde oyunu Çiğli Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi okulu 1290 Nolu sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Gümrükçü, "Tüm Çiğlililerin bu büyük demokrasi şölenine davet ediyorum. Yerel seçimler ülkemize hayırlı olsun. Aynı zamanda Çiğlimizin Mahallelerinde muhtar adayı olan tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum.Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın demokrasi" dedi.

Gümrükçü, oyunu kullandıktan sonra seçim yapılan okulları ziyaret etmeye başladı. Vatandaşların yoğun ilgi ile karşıladığı Gümrükçü sandık başında görevli olan herkese iyi çalışmalar diledi.