Utku Gümrükçü'ye Malatyalı desteği

Millet İttifakı'nın Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü seçim çalışmaları kapsamında İzmir Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Vural Kaynarca, "Genç adayımıza güveniyoruz, başarılı olacağınıza inanıyoruz. Kendisini destekliyoruz" dedi.

Meclis üyesi listelerinde 3 kişinin Malatyalı olduğunu söyleyen Gümrükçü, "O bana oy verdi, şu bana oy vermedi diye bir anlayış bizde yok. Çiğli Belediyesi hepimizin belediyesi olacak. Burada bir barış var. Bu kadar karışık ve yoğun göç almış bir ilçe ama toplumsal barışı sağlayabilmiş ve koruyabilmiş bir yer Çiğli. Keşke Türkiye'de de her yer böyle olsa, her yer Çiğli gibi olsa" dedi.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyleyen Utku Gümrükçü, "Bu seçim her ne kadar yerel seçim olsa da artık genel seçim havasına büründü. Her ne kadar ortam gerilmeye çalışılıyorsa da biz kendi işimize bakıyoruz. Nedir bizim amacımız; hizmet etmek. Çiğli'de 72 milletten de insan yaşıyor. Siyasi düşüncesine bakmaksızın, memleketine bakmaksızın, bize oy verip vermediğine bakmaksızın bu ilçede yaşayan herkese hizmet götürmenin derdinde bir belediye olacağız" dedi.

Hepimizin belediyesi

Özellikle yerel seçimlerde hizmet edebilecek ve sevilen adayların etrafında kenetlenilmesi gerektiğini vurgulayan Gümrükçü, "O bana oy verdi, şu bana oy vermedi diye bir anlayış bizde yok. Çiğli Belediyesi hepimizin belediyesi olacak. Çiğli'nin sorunları da çok. İçinde balıkçılık da var, hayvancılık da var, havalananı da var, organize sanayi bölgesi de var, üniversitesi de var, özel hastanesi de var, devlet hastanesi de var, Kuşcenneti de var. Yok yok... Ama Çiğli'yi İzmir'e, Türkiye'ye tanıtacak bir güç yok. Çiğli'nin hakkını savunacak bir lobisi yok. Bir sürü derneğimiz var ama bir kent konseyimiz yok. Dernekler bir araya gelse Çiğli'nin sorunlarını dile getirse, mahalle meclisleri olsa, oradan çıkan kararlar belediyeye iletilse... Çünkü Çiğli tahminlerden de hızlı büyüyor, nüfus hızla artıyor. Bizim bu büyümeyi planlı bir şekilde kontrol edebilmemiz lazım. Sizlerin de katılımıyla Çiğli'nin 25 yılını planlamamız lazım. Çiğli için bir hedef koymamız lazım, bizim Çiğli için bir hayal kurmamız lazım ama bunu beraber kurmamız lazım. Vatandaşın belediyeden hizmet talep etmesi lazım. Tüm derneklerimizi de bu sürece dahil edeceğiz" diye konuştu.

Tramvay uzayacak

Çiğli'de bir değişim döneminin başladığına dikkat çeken Gümrükçü, "Allah'ın izniyle bu yaz çöp kokusu çekmeyeceğiz. Çöplük artık gidiyor... Tramvay projesinin parası hazır, projesi hazır, Bakanlıktan onay bekleniyor. Karşıyaka'dan gelecek ve Katip Çelebi Üniversitesi'ne kadar gidecek. Peki, biz ne yapacağız belediye olarak; her mahalleye bir belediye kuracağız, her muhtarın yanına bir belediye çalışanı koyacağız. Muhtarlığa girdiğinizde aslında belediyeye de girmiş olacaksınız. Her mahalleye bir kreş açacağız. Üretici kooperatifleri kuracağız, var olanlara destek vereceğiz. Sosyal tesisler, modern pazaryerleri kazandıracağız. Vatandaş 'belediyeye geldim ama başkanı göremedim' diyorsa olmaz. Neden? O sorun başkana kadar geliyorsa orada bir sorun var demektir. İyi çalışan bir sistem kurup vatandaşın sorununu daha mahallesinde çözeceğiz." sözlerini kaydetti.

Bizi uyarmak göreviniz

Belediye başkanlarının hatalı kararlar verebileceğini söyleyen Utku Gümrükçü, "Sizlerden rica ediyorum; bize hatalarımızı söyleyin. Nerede yanlış adım attıysak uyarın. Çünkü belediyecilik bir belediye başkanına bırakılmayacak kadar önemlidir. Siz katılımcı olur ve bize destek verirseniz o kadar başarılı bir Çiğli Belediyesi yaratırız. 5 senenin sonunda da ya 'Başkan, bir daha aday ol' dersiniz ya da 'Yapamadın, bırak git başkası gelsin' dersiniz. Bu hakkınız ve hakkınızı sonuna kadar kullanın." dedi.