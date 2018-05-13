Uysal: Bu düzende milletvekilleri rehin alınmıştır

24 Haziran seçimlerine İYİ Parti listelerinden girecek olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TRT ve diğer ulusal kanalların “tek adam tek ses” mantığıyla yayın yaptığını savundu. Uysal, “Millet ittifakı olarak işleyen bir demokrasi tahsis etmek istiyoruz” dedi

SÖZCÜ'ye konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın maddi kaynaklara ve medyaya erişim başta olmak üzere yapısal olarak siyasi rekabette üstünlük kurduğunu söyledi. “Bu fiili siyaset mutlaka değişmelidir” diyen DP Lideri Uysal şöyle dedi:

“Türkiye'yi değiştirme iddiasında olanlar, değişimi öncelikle kendisinden başlatmalıdır. İşlemeyen, adının dışında hiçbir demokratik tarafı olmayan bu fiili siyaset mutlaka değişmelidir. Medyaya erişim bireylere ve topluma kapatılmış durumda. Kirli kaynaklara sahip olanlar baştan avantajlı oldukları siyasi rekabette üstünlük sağlıyor.

Hepimizin verdiği vergilerle varlığını sürdüren, objektif, herkese eşit mesafede durarak halkı yorumsuz bir şekilde bilgilendirme asli amacıyla yayın yapması gereken TRT ve diğer ulusal kanallar halkın bilgi alma özgürlüğüne kastediyor. Tek adam rejimi içerisinde ‘tek adam tek ses' mantığıyla yayın yapılmasını üzüntüyle takip ediyoruz.

Bu çıkmaz sokaktaki mücadeleyi kırmanın yolu vardır. O yol da siyaseti demokratikleştirmekten, milleti siyasetin istinat noktası yapmaktan geçmektedir. Üyeliklerin seçim kurullarında teminat altına alındığı, ön seçimin tüm siyasi partiler için şart olduğu, dar bölge ve ya seçmen tercihinin belirleyici olacağı tercihli daraltılmış bölge modeli esas alınmalıdır.

Bu düzende milletvekilleri rehin alınmıştır. Kişiliği sıfırlanmış ve inanmadıkları düzenlemelere, milletin menfaatleri aleyhine her gün el kaldırmakta ve karar vermektedir. İşleyen bir demokraside milletin temsilcileri dayatmalarla karşı karşıma kalmaz ve hür iradesiyle egemenliğin taşıyıcısı olur. Ne şeker yasaları, ne ihale kanunları, ne şahıslara özel düzenlemeler, ne de keyfi aflar Türkiye'nin ve Meclis'in gündemine meşgul etmez.

Bugün maruz kaldığımız fiili atama demokrasiden asli demokrasiye geçebiliriz. 24 Haziran seçimlerinde ‘millet ittifakı' inşallah bu olumsuz sarmaldan çıkışın, Türkiye'nin derinden nefes alışının miladı ve vesilesi olacaktır.”