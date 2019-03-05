Vatan Partisi Büyükşehir Adayı Rifat Mutlu: Uygur Türkleri, Çin'in PKK'sıdır

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rifat Mutlu, Çin'in İzmir Başkonsolosluğu'nu kapatması üzerine açıklama yaptı. 'Ekonomik kaygılar' gözetilerek konsolosluğun derhal açılması gerektiğini savunan Mutlu, Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine ilişkin insan haklarına aykırı bir tavrının olmadığını iddia etti, Uygur Türklerini PKK terör örgütü ile bir tuttu.

Çin, İzmir Başkonsolosluğu'nu hükümetin Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerinden yana tavır koyan açıklamaları nedeniyle kapatma kararı aldı. Bu kararın ardından başta meslek odaları olmak üzere ticari kaygılar güden çok sayıda kuruluş, çağrıda bulunarak konsolosluğun açılması gerektiğini ifade eden açıklamalar yaptı. Son olarak Vatan Partisi cephesinden de Uygur Türklerine karşı Çin'in safında yer almak gerektiğini ifade eden bir açıklama geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rifat Mutlu, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Türkiye için çok önemli bir ekonomik ortak olduğunu söyleyerek, "Çin'in PKK'sı" olarak nitelendirdiği Uygur Türkleri yerine Çin'den yana olmak gerektiğini iddia etti. Çin'in Doğu Türkistan'da insan haklarına aykırı hareket ettiği iddialarının yalan olduğunu savunan Mutlu, "Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek ve beraberindeki heyet, bölgeyi ziyaret etti ve söylenenlerin yalan olduğunu, Çin'in bölgede zulmü olmadığını gözleriyle gördü" diye konuştu.

Çin'in Uygur Türklerine zulmettiği iddialarının en çok ABD'nin işine yaradığını öne süren Mutlu'nun açıklaması şöyle:

Tam vize alacaktık

İzmirimiz için çok önemli bir kayıp yaşadık. Çin Halk Cumhuriyeti, İzmir Başkonsolosluğu'nu geçici olarak kapattı. "Geçici" deniyor ama ne zaman açılacağı da belirsiz. Olayı daha da ciddi hâle getiren, kapatmanın tam da Başkonsolosluğun Türk vatandaşlarına doğrudan İzmir'den vize verme yetkisine kavuştuğu bir zamanda gerçekleşmesi.

Çin'in Başkonsolosluğu kapatma nedeni çok açık. Tayyip Erdoğan hükümetinin, Çin'in Sincan Uygur Bölgesi konusundaki açıklamaları, yanı sıra Isparta ve Uşak valilerinin uygulamaları... Bu valilerimiz "Doğu Türkistan Meclis Başkanı" sıfatıyla ülkemizde dolaşan Seyit Tümtürk'ü resmen kabul etmiş ve Tümtürk'ün yalanlarını destekleyen açıklamalar yapmışlardı. Bu kişi, Çin tarafından "ayrılıkçı terör örgütü savunucusu" olarak kabul ediliyor. Bizzat kendisi, öne sürdüğü olayların hiçbirine tanık olmadığını, daha da ilerisi Sincan Uygur'a hayatı boyunca gitmediğini kabul etmişti.

Hükümet yüzünden

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı son açıklama ise, Çin'in Başkonsolosluğu kapatmasında çok önemli bir etken oldu. Bakanlık, Uygur ozan Abdürrahim Heyit'in Çinli yetkililer tarafından işkencede öldürüldüğünü iddia etmişti. Ancak açıklamanın ertesi günü Çin tarafından yayınlanan videoda Heyit'in yaşadığı ortaya çıkmış, bizzat ozanın kendisi sağlığının yerinde olduğunu, hiçbir kötü muamele görmediğini anlatmıştı.

Türkiye'yi devlet geleneğine yakışmayan şekilde küçük düşüren Dışişleri Bakanlığı'nın tek dayanağının sosyal medya olduğu da daha sonra ortaya çıkmıştı.

Olayı vahim hâle getiren, bütün bunların ülke olarak özellikle ekonomide çok zor bir dönemden geçtiğimiz bir dönemde gerçekleşmesi.

Çin, özellikle ekonomimiz açısından çok önemli bir ortaktır. Zorlukları aşmak için Çin'le birlikte yapacağımız büyük girişimler önümüzde durmaktadır. Vatan Partisi, her iki tarafa da mutlaka gerçekleşecek bir proje sunuyor: İzmir'i "Kuşak-Yol" girişiminin Batı terminali yapmak.

İzmirimiz, Türk tarımı ve sanayisinde büyük yer tutan Ege'nin merkezidir. Çandarlı Limanı gibi büyük bir olanağa sahiptir. Çinli muhataplarımıza Çandarlı'nın Pire'ye karşı bir seçenek olduğunu, Türkiye7nin de Yunanistan'dan çok dana güvenilir bir ortak olduğunu anlatıyoruz. Türkiye Avrasya'nın, Yunanistan ise Atlantik'in parçasıdır.

Muhatap yanlış

İzmirli ve Egeli iş insanlarımızla temaslarımızda bu gerçeklerin iyi kavrandığını sevinerek görüyoruz. Başkonsolosluk kapandıktan sonra, iş dünyamızı temsil eden EBSO, İTO, İzmir Borsası gibi örgütlerden çağrılar yapıldığını izledik. Çin'e seslendiler ve Başkonsolosluğun yeniden açılmasını istediler. Ancak bu açıklamalara muhatap yanlış seçilmiştir. İş dünyamız, kendi hükümetimize seslenmelidir.

Ekonomik kriz koşullarında EBSO'ya, İTO'ya ve Ege'deki bütün iş dünyası örgütlerine sorumluluk düşüyor. Ankara'ya yukarıda anlattığımız yanlışlardan derhâl dönülmesi için çağrıda bulunmalıdırlar.

Gidip gördük

Kaldı ki bu politika, hemen tamamı ABD tarafından uydurulan yalanlara dayanmaktadır. Başında Genel Başkanımızın bulunduğu bir Vatan Partisi heyeti, Sincan Uygur'dan yeni döndü. Heyetimiz, "insan haklarına aykırılık" propagandasının hiçbir dayanağının olmadığını yerinde gördü.

Yalana dayalı politikalar nedeniyle ülkemizle Çin arasına mesafe girmesinden yararlanan tek güç, ABD'dir. "Türkiye, ekonomik kriz içinde kıvransın, çıkış yolları tıkansın..." ABD'nin tek hedefi budur.

ABD, Türkiye'de ayrılıkçı terörü PKK ile örgütlüyor. Çinde'de aynı işi "Doğu Türkistan" diye yapıyor. Bununla da bitmiyor, Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde Doğu Türkistan adı altında örgütlenen yobaz teröristlerle birlikte DEAŞ ile savaşıyor.

Tuzağa düşmeyin

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile kurduğu ittifak da aynı oyunun parçasıdır. CHP, önce PKK'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soktu.Şimdi de yerel yönetimleri PKK'ya teslim ediyor.

Ayrılıkçılık, her yerde ayrılıkçılıktır. Arkasında hep ABD vardır. Türkiye'nin PKK ile savaşı neyse, Çin'in Sincan Uygur'daki ABD destekli terörle mücadelesi de odur.

Ankara'nın "Doğu Türkistan" diye başlayan her açıklamasında ABD ellerini ovuşturmaktadır. Özellikle ekonomik zorlukları aşmamızda çok önemli yeri olan Çin'i bizden uzak tutmak, ABD'nin güncel politikasıdır.

Ankara bu tuzağa düşmemeli, çıkarlarını nerede arayacağını bilmelidir.

Türkiye'nin bugün çıkarları Avrasya'dadır. Çin, Rusya, Suriye ve İran ile birlikte hareket ederek, ABD'nin başını çektiği Atlantik sistemine karşı kararlı mücadele, ancak Avrasya seçeneğiyle mümkündür. Bunun için hükümetin dış politikada ülke menfaatini düşünen, tutarlı ve güven veren adımlar atması elzemdir.

İş dünyamıza düşen de hükümeti bu yönde uyarmaktır.

İzmirli ve Egeli iş insanlarımız ve onları temsil eden örgütlere sorumluluk düşüyor. Bu gerçekleri anlatmak ve Ankara'nın bu tür hatalara düşmemesini sağlamak; sanayicisi, tüccarı, işçisi, çiftçisi, esnafıyla bütün Türkiye'nin menfaatinedir.

Vatan Partisi, bütün bu güçlüklerin aşılması için etkili çalışmalar yapıyor. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İş insanlarımıza ve örgütlerimize de sorumluluklarını tekrar hatırlatıyoruz.