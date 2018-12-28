Veli Ağbaba: Asgari ücreti 2200 lira yapacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Asgari ücretin 2020 lira olmasının sebebi CHP'dir. Biz, 1 Ocak'tan itibaren bütün belediyelerimizde asgari ücreti 2200 lira yapacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında bir tartışmanın yaşandığını hatırlatan Ağbaba, şunları söyledi:

"Özgür Özel hakkında 500 bin liralık tazminat davası açıldı. Bu Özgür Özel konuşmasın, bir daha daha muhalefet yapmasın diye verilen bir ceza ve yargı ne kadar bağımsız takdirlerinize sunuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki grup toplantısında, 'Yargı gereğini yapacak. Önce tazminat sonra ceza' bir gün sonra 500 bin liralık tazminat davası açıyor Hulusi Akar. Herhalde gereğini yapacak yargı öyle görünüyor. Man Adası belgelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon lira ödeten yargı herhalde Özgür Özel'e de gereken cezayı kesecek. Buradan ilan ediyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesi, ne kadar tazminat parası olursa olsun, her üyesi bir kampanya yaparak, o cezayı seve seve ödeyecek."

Bu ücret yetersiz

Ağbaba, asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak açıklandığını belirterek, "Geçtiğimiz hafta asgari ücret açıklandı, 2 bin 20 lira oldu. Asgari ücretin 2 bin 20 lira olmasının sebebi CHP'dir. Biz 1 Ocak'tan itibaren bütün belediyelerimizde asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacağız. Asgari ücreti 2 bin 200 lira ilan etmemizin sonucunda 2 bin 20 lira oldu asgari ücret. Bunun da yeterli olmadığını hep beraber görüyoruz" diye konuştu.