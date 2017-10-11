Vize kriziyle ilgili Başbakan'dan yeni açıklama

Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Valiler Toplantısı’ndan konuştu. ABD ile yaşanan vize krizine değinen Yıldırım, "Temennimiz iki müttefik arasındaki ilişkilerin kısa sürede normale dönmesidir" dedi

Başbakan Binali Yıldırım’ın sözlerinden satır başları:



Son günlerde Amerika’yla yaşadığımız vize krizi gündemin konularından birini oluşturuyor. Amerika vize işlemlerini askıya aldığını duyurdu. Tabi ki biz de ülkemize yakışanı yaptık, aynı karşılığı verdik.



Temennimiz iki müttefik arasındaki ilişkilerin kısa sürede normale dönmesidir.



Bölgesel ve küresel gerilimlerin tırmanmakta olduğu bu süreçte Türkiye olarak sağduyuyu elden bırakmayacağız.



Ülkemiz ve milletimiz istikrarı bozmaya çalışan, e muhtıra, gezi olayları, 17-25 aralık darbe girişimi, 15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle bir çok kez sindirilmeye çalışıldı. Ülkemiz terör olayları nedeniyle hedef ülke konumuna getirildi. Terörle mücadelede olay sonrası operasyon yaklaşımını bırakıp, kesintisiz operasyon yöntemine geçerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Başka bir deyişle müdafaa anlayışıyla değil taarruz anlayışıyla terörle mücadeleye devam ediyoruz. Dağda terörist kovalıyor, şehirde hizmet tesislerini hizmete veriyoruz. Fabrikalarda artık kendi silahımızı, insanlı insansız hava araçlarımızı üretebiliyoruz.