'Ya AKP'li başkanlar istifa etmezse?' sorusuna bu yanıtı verdi

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, istifası istenen belediye başkanlarının direnç göstermesi halinde ne yapılacağı sorusuna yanıt verirken, "Partinin yetkili organ ve kurullarında bunlar görüşülür ve gereği yapılır. Ama o noktaya varmaz. Bu görevler, bu koltuklar hiç birimize babalarımızdan kalmadı. Bunlar emanettir. Hizmet görmek için emanettir. Yoksa bu koltuklar kimsenin tapulu malı değildir" dedi

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat ve yönetim kurulunun istifası üzerine bugün İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Ahmet Sorgun, yaptıkları değişikliklerin tasfiye olmadığını yeni heyecan ile yenilenme olduğunu söyledi. Sorgun, Türkiye genelinde kongrelerin devam ettiğini ve 523 ilçede kongre yaptıklarını anlattı. İl Başkanı Musa Arat'ın da 3 gün önce istifa ettiğini belirten Sorgun, kiminle devam edileceğinin belirlenmesi için temayül çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Sorgun, "Yapacağımız istişareler sonrası bazı arkadaşlarımız Ankara'ya davet edilecekler ve orada gereken müzakerelerin sonucunda önümüzdeki süreçte bir arkadaşımıza bu emanet teslim edilecek" dedi. Sorgun, yeni bir il yönetimi gelinceye kadar eski yönetimin devam edeceğini ekledi.



"HİÇ KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR"



Bir soru üzerine, istifası istenen Ak Partili belediye başkanlarıyla ilgili de açıklama yapan Sorgun şunları söyledi:



"AK Parti bir misyon, dava partisidir. İdeoloji partisi değil ama bir ideal partisidir. Şahıslar fanidir. Baki olan Allah'tır, ülkemizdir, davamızdır, milletimizdir, memleketimizdir. Konjonktürel ağırlıklar değil, özgül ağırlıklar önemlidir. Onun için koltuklar iş elbisesi gibidir. Giyersiniz, sonra onu çıkarırsınız. Asıl olan özgül ağırlıklardır; konjonktürel ağırlıklar değildir. Hiçbir kimse vazgeçilmez değildir. Bunu ben önce kendime söylüyorum. Mezarlıklar 'Vazgeçilmezlerle' dolu. Vazgeçmeyeceğimiz; ülkemiz, milletimiz, değerlerimiz, inançlarımız, özgürlüğümüz, ideallerimizdir. Bizler ancak bunun taşıyıcısı olabildiğimiz kadar anlam ifade ederiz."



"BU KOLTUKLAR BABALARIMIZDAN KALMADI"



İstifası istenen belediye başkanlarının direnç göstermesi durumunda ne yapılacağı da sorulan Sorgun, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar herhangi bir direnç olmadı. Bunların belli opsiyonları vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız onu açıkladı. Partinin yetkili organ ve kurullarında bunlar görüşülür ve gereği yapılır. Ama o noktaya varmaz. Bu görevler, bu koltuklar hiçbirimize babalarımızdan kalmadı. Bunlar emanettir. Hizmet görmek için emanettir. Yoksa bu koltuklar kimsenin tapulu malı değildir."