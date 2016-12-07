Yemişçi: Muhalefet sayıya bakmaz

AKP İzmir eski Milletvekili ve Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Tuğrul Yemişçi Narlıdere Belediyesi Meclisi'nde mutlu olduğunu fakat ilçenin trafik, ulaşım ve kentsel dönüşüm sorunlarına çözüm bulması gerektiğini kaydetti. 25 kişilik Narlıdere meclisinde 2 AKP'li bulunduğunu belirten yemişçi, 'Muhalefet yapmasını bilirsen sayının önemi yok' dedi

Aykut Polatlı-



Tuğrul Yemişçi, 'Genel olarak meclisten çok memnunum. Bazen arkadaşlar, 'Ağabey siz geldiniz çıta yükseldi" diyorlar. Uyum içerisinde usulüyle eleştirilerimizi sunuyoruz. Halkın yararlarına olan her şeye olumlu katkıda sağlamaya çalıyoruz' dedi.



Kentsel dönüşüm



Tuğrul Yemişçi, Narlıdere meclisinde muhalefet olarak 2 kişinin olmalarının kendilerini zorlamadığını belirterek, 'Muhalefet yapmasını bilirsen sorun olmuyor' ifadelerini kullandı. Yemişçi, '25 kişilik mecliste 2 AKP'li bulunuyor. Muhalefet yapmasını bilirsen bu bir sorun olmuyor. Bir kişi ile de muhalefet yapabilirsin. Benim görevim kendi bilgi ve becerimi meclise anlatıyorum. Mesela Narlıdere'deki en büyük sorun kentsel dönüşüm. 40 sene boyunca gecekonduda hayatlarını sürdüren vatandaş yeni yasalarla birlikte umutla bekliyor. Bulunduğu yerlerde kentsel dönüşümden yararlansın istiyor. Bu konuda 2 kişilik bir komisyon oluşturuldu. Biz de kendilerine destek vereceğimizi söyledik. Gidip vatandaşları bilgilendirmeye çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.



Metro ve trafik



Narlıdere'ye metro hattının uzatılmaması ve ilerleyen dönemlerde trafiğin Narlıdere için sorun olacağını ifade eden Tuğrul Yemişçi, 'İlerleyen dönemlerde trafik büyük bir sorun haline dönüşecek. Arkadaşlarımızın bunun önlemini biran önce almaları gerekiyor. Fahrettin Altay'dan Narlıdere'ye kadar 4 kilometrelik bir proje olduğunu biliyoruz fakat şuan ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Belediyenin yollar için projeler üretmesi gerekiyor. Araçların ulaşım konusunda sorun haline geliyor. İlçenin göbeğinden transit geçişler yapılıyor bir de kendi trafiği eklenince sorun büyüyor' dedi.



Başkan başarılı



Tuğrul Yemişçi, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un halkla ilişkilerinin çok iyi olduğunu da dile getirdi, 'Abdül Bey halkla ilişkilerde çok başarılı olduğunu düşünüyorum. 4 dönem başkanlık yaptığına göre halkla ilişkileri çok iyi durumda. Demek ki halkımız yapılan çalışmalardan memnun ki bu sonuç ortaya çıkıyor' diye konuştu. AKP İzmir eski Milletvekili ve Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Tuğrul Yemişçi İzmir ve Narlıdere ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yemişçi, Narlıdere Belediye Meclisi'nde seviyeli bir muhalefet izlediklerini ve bunun kendisini mutlu ettiğini söyledi. CHP'li Meclis Üyeleri'nin, 'Ağabey siz geldiniz, çıta yükseldi' dediklerini de belirten Yemişçi, ilçenin gelişmesi için işbirliğine hazır olduklarına vurgu yaptı. Muhalefet yapmak için sayının fazla olmasının gerekmediğini de ifade eden Yemişçi, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un halkla ilişkileri çok iyi olduğu için 4 dönem başkan olduğunu söyledi.Tuğrul Yemişçi, 'Genel olarak meclisten çok memnunum. Bazen arkadaşlar, 'Ağabey siz geldiniz çıta yükseldi" diyorlar. Uyum içerisinde usulüyle eleştirilerimizi sunuyoruz. Halkın yararlarına olan her şeye olumlu katkıda sağlamaya çalıyoruz' dedi.Tuğrul Yemişçi, Narlıdere meclisinde muhalefet olarak 2 kişinin olmalarının kendilerini zorlamadığını belirterek, 'Muhalefet yapmasını bilirsen sorun olmuyor' ifadelerini kullandı. Yemişçi, '25 kişilik mecliste 2 AKP'li bulunuyor. Muhalefet yapmasını bilirsen bu bir sorun olmuyor. Bir kişi ile de muhalefet yapabilirsin. Benim görevim kendi bilgi ve becerimi meclise anlatıyorum. Mesela Narlıdere'deki en büyük sorun kentsel dönüşüm. 40 sene boyunca gecekonduda hayatlarını sürdüren vatandaş yeni yasalarla birlikte umutla bekliyor. Bulunduğu yerlerde kentsel dönüşümden yararlansın istiyor. Bu konuda 2 kişilik bir komisyon oluşturuldu. Biz de kendilerine destek vereceğimizi söyledik. Gidip vatandaşları bilgilendirmeye çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.Narlıdere'ye metro hattının uzatılmaması ve ilerleyen dönemlerde trafiğin Narlıdere için sorun olacağını ifade eden Tuğrul Yemişçi, 'İlerleyen dönemlerde trafik büyük bir sorun haline dönüşecek. Arkadaşlarımızın bunun önlemini biran önce almaları gerekiyor. Fahrettin Altay'dan Narlıdere'ye kadar 4 kilometrelik bir proje olduğunu biliyoruz fakat şuan ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Belediyenin yollar için projeler üretmesi gerekiyor. Araçların ulaşım konusunda sorun haline geliyor. İlçenin göbeğinden transit geçişler yapılıyor bir de kendi trafiği eklenince sorun büyüyor' dedi.Tuğrul Yemişçi, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un halkla ilişkilerinin çok iyi olduğunu da dile getirdi, 'Abdül Bey halkla ilişkilerde çok başarılı olduğunu düşünüyorum. 4 dönem başkanlık yaptığına göre halkla ilişkileri çok iyi durumda. Demek ki halkımız yapılan çalışmalardan memnun ki bu sonuç ortaya çıkıyor' diye konuştu.