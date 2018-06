Yeni bir Karaoğlan doğuyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile toplumda ciddi bir heyecan oluştuğunu ve bu heyecanın bir dip dalgası oluşturduğunu belirten CHP İzmir milletvekili adayı Tacettin Bayır, 'Muharrem İnce, toplumda ciddi bir heyecan yarattı. Toplumda 70'li yıllarda Karaoğlan Bülent Ecevit'in yarattığı dip dalgasını yaşıyoruz. Bu da cumhurbaşkanlığını getirecek' dedi

Ali Budak- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin her gittiği yerde yoğun ilgiyle karşılaştığını ve toplumda ciddi bir heyecan oluşturduğunu belirten CHP İzmir milletvekili adayları Tacettin Bayır ve Murat Bakan, cumhurbaşkanı seçiminin 2. tura kaldığını, Muharrem İnce'nin toplumda yarattığı bu heyecanla birlikte oluşan dip dalgasının da cumhurbaşkanlığını getireceğini belirtti.

Toplumda 70'li yıllardaki gibi Karaoğlan Bülent Ecevit'e olan ilgi gibi bir ilgi olduğunu belirten Tacettin Bayır, 'Sayın Muharrem İnce'ye bu toplumun dipten gelen bir ilgisi var. Bu dip dalgası da 70'li yıllarda Karaoğlan Bülent Ecevit'e toplumun gösterdiği ilgiye benziyor. Her gün yaklaşık 10 kilometre yürüyor ve binin üzerindeki vatandaşımızla el sıkışıyoruz. 2 ya da 3 kişiden olumsuz tepki alıyorum. İnanılmaz bir ilgi var. Hatta 'İnce İnce bir rüzgar esiyor' farkında mısınız dediğimde 'Evet, Muharrem İnce' karşılığı alıyorum. Bu çok önemli bir değişimdir. CHP olarak bunun farkındayız ve adayımız Muharrem Bey'in cumhurbaşkanı olacağından eminiz' dedi.

'CHP İzmir'de 7'şer vekil çıkaracak'

İYİ Parti'nin İzmir'de 1 milletvekili kesin çıkaracağını hatta her iki bölgeden de 2 vekil çıkarabileceğini söyleyen Bayır, şöyle devam etti: İYİ Parti, CHP'den daha çok AKP'yi etkileyecek. CHP'nin yine 7 vekil çıkaracağını düşünüyorum. İYİ Parti'nin de her iki bölgeden 2'şer vekil çıkaracağına inanıyorum. Türkiye, son 16 yıldır tek parti tarafından yönetiliyordu ancak toplum Millet İttifakı'yla birlikte bütün siyasi partilerin bir arada kavgasız, gürültüsüz siyaset yapabileceğini kanıksadı. Demek ki toplumun böyle bir şeye ihtiyacı varmış. Zaten bunu da sürekli dile getiriyoruz. Artık toplumun bu sürtüşmeden bıktığını söyledik. Bu ittifakla da bunu topluma gösterdik. Toplumun da buna kayıtsız kalmayacağından eminiz.

'Muharrem İnce, oy oranını 10 puan arttırdı'

Muharrem İnce'nin artık gündemi de değiştirdiğini ve Sayın Erdoğan'ın İnce'ye cevap verdiğini belirten Bayır, 'Muharrem Bey, toplumdaki algıyı değiştirdi. Uzun yıllardır aktif siyaset yapan Muharrem Bey, bilgili, köylü ve öğretmen kimliğini her ortamda gösteriyor. Bunu her platforma taşıması da aslında yönetim biçimimiz olan cumhuriyetin de faziletini gösteriyor. Cumhuriyet, toplumdaki her bireyin isterse hiçbir ayrıştırmaya uğramdan cumhurbaşkanı olabileceğini gösterir. Bu da Muharrem Bey ile bir kez daha görüldü. İktidar bu kadar medyasıyla bile Muharrem İnce'nin toplumda oluşturduğu rüzgarı önleyemiyor. Muharrem Bey, yandaş medyaya da çıkıyor ve (tabiri caizse) orada kendisine gol atmaya çalışanlara gol atıyor. Muharrem Bey, seçim çalışmaları için sahaya inmesinden itibaren oy oranını 10 puan yükseltti. Böyle devam ederse seçim ikinci tura kalmayacak ve ilk turda Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilecek. Çünkü toplumda ciddi bir dip dalgası var' ifadelerini kullandı.

'Muharrem İnce, cumhurbaşkanı olacak'

Dip dalgasının nedeni olarak, 16 yıllık iktidarın topluma verdiği bıkkınlıktan ziyade artık toplumun kavga istememesi olarak açıklayan Bayır, şöyle devam etti: Toplum artık türkü, şarkı söylemek istiyor. İnsanlar sürekli asık suratla konuşan siyasetçiden güler yüz istiyor. Dünyada konuşulan konuların konuşulmasını istiyor. Yalan istemiyor. Yönetenlerin kandırılmasını istemiyor. 3 yılda 3 seçim istemiyor. 16 Nisan Referandumu'ndan sonra artık sorun kalmadı diyen iktidardan yeniden sorunsuz yönetim adı altında oy istemesini istemiyor. Artık toplum bunlardan bıktı. Muharrem İnce de topluma güler yüzü gösterdi. Aslında toplumun uzun zamandır beklediği ama göremediği o güler yüz bile toplumdaki karşılığını buldu. Muharrem İnce, toplumda çok büyük sevgi ve heyecan yarattı. Bu süreç de Muharrem Bey'e cumhurbaşkanlığını getirecek' dedi.

İnce'ye toplumda ciddi bir talep var

30 yıldır aktif siyasetin içinde olduğunu ancak 30 yıldır böyle bir cumhurbaşkanlığı kampanyası görmediğini vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 'Köylere gittiğimde ve köy kahvesine Muharrem İnce'nin selamını getirdiğimi söylediğimde büyük bir coşku ve alkış kopuyor. Vatandaşın heyecanı çok yüksek. Ciddi bir talep oluştu. Sayın Muharrem İnce çok etkili bir kampanya yönetiyor, zaten bunu da alanlarda görüyoruz. Türkiye'nin genelinde de bu heyecan yansımış durumda. Anket sonuçlarından da toplumdaki heyecandan da cumhurbaşkanlığı seçiminin yüzde yüz ikinci tura kalacağından eminiz. 2. turda da Muharrem İnce cumhurbaşkanı olacak' dedi.