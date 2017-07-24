Yeni hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ oldu. Görev dağılımını açıkladı

Yeni Hükümet Sözcüsü olan Bekir Bozdağ, başbakan yardımcılarının görev dağılımı ile ilgili bilgi verdi

Yeni Hükümet Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ oldu. Bozdağ, kabine revizyonundan sonra yapılan ilk Bakanlar Kurulu toplantısının ardından başbakan yardımcılarının görev dağılımını açıkladı.



Bakalar Kurulu sonrası kameralar önüne çıkan Bozdağ'ın açıklamaları özetle şöyle:



"Başbakan yardımcılarının görevlerine dahil düzenleme yapıldı.



Milli Güvenlik Kurulu, MİT, TOKİ, TMSF ve Türkiye Varlık Fonu doğrudan Sayın Başbakanımıza bağlı olarak çalışacaktır.



Milli Güvenlik Kurulu kararlarının takibi, reformların ve yatırımların koordinasyonu Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından yerine getirilecektir. Ayrıca RTÜK, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu da Fikri Işık'a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecektir."



Hükümet Sözcülüğü, TBMM ile ilişkiler, Danıştay'la ilişkiler, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT ve Anadolu Ajansı ile ilgili konular, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından;



Başbakan Yardımcımız Sayın Recep Akdağ, Kıbrıs işleri koordinasyonu, yatırım ortamının iyileştirilmesi, AFAD ve yatırım ajansı ile ilgili çalışmaları yürütecektir.



Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Projesi, yüzüncü yıl anmaları ile ilgili hazırlıklar konuları üzerinde çalışacak.



Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu tarafından ilgilenilecektir.