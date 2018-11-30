Yerel seçimler milat olmalı

Yerel seçimler yaklaşırken, belediye başkan aday adayları da çalışmalarına hız verdi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) aday adayı olan Avukat Heval Savaş Kaya, çok kısa sürede 78 farklı noktada vatandaşlarla bir araya geldi. Sık sık sivil toplum kuruluşlarını, muhtarları ve esnafı ziyaret eden Kaya, mahalle toplantılarıyla da halkla bire bir temasını sürdürüyor. Sorunları yerinde dinleyen Kaya, kendi projelerini de halka anlatıyor

Katıldığı tüm toplantılarda yerel seçimlerin, birinin belediye başkanı seçilmesinden çok daha önemli olduğunu vurgulayan Heval Savaş Kaya, "2019 yerel seçimlerinden sonra iktidar partisi baskıyı daha fazla arttıracağı için, yerel seçimlerin milat olması gerekiyor. Bu amaçla Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet değerlerine inanan insanların sayısını arttırmamız, CHP mevzisini daha fazla güçlendirmemiz gerekiyor. Partim aday gösterirse bu niyetle siyaset ve belediye başkanlığı yapacağım. Bir başka aday adayına görev verilirse de sanki kendim aday olmuşum gibi partim ve ülkemin geleceği için çalışacağım. Çünkü benim bu ülkenin ve çocuklarımızın geleceğinden kaygım var." açıklamalarında bulundu.

Karabağlar'da dönüşüm

Projelerini 4 ana başlıkta anlatan Kaya'nın dönüşüm temelinde yaptığı açıklamalar şöyle: Karabağlar İzmir'in en büyük ilçelerinden biri ve bu anlamda nüfusun ihtiyaçlarına hizmet için ilk olarak kentin dönüşmesi gerekiyor. Yapacağımız kent dönüşümüyle herkesin yaşam kalitesini arttıracağız. İkinci önceliğimiz doğrudan yetki ve sorumluluk alanımız olmasa da ekonomik dönüşümü başlatmak ve önder olmak istiyoruz. Karabağlar Türkiye'nin mobilya başkenti olabilecek bütün niteliklere sahip bir ilçe ve bu anlamda herkesin ekmeğini adil bölüşebilmesi için mobilyacıları bir kooperatif çatısı altında toplayacağız. Üçüncü ve diğer tüm alanlarla bağlantılı olan sosyal dönüşümü çok önemsiyoruz. Türkiye'nin en renkli sosyo-kültürel yapısına sahip Karabağlar'da, belediye olarak tüm farklı kesimlere hitap edecek ve kentin dokusuna uygun faaliyetleri hayata geçireceğiz. Dördüncü dönüşümü de kurumsal alanda gerçekleştireceğiz. Diğer tüm çalışmalarımızda hız kazanabilmek için bilişim teknolojisinden yararlanmayı çok önemli görüyoruz. Bu sayede vatandaşlarımıza da verimli ve hızlı bir hizmet vereceğiz.