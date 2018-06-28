Yerel seçimlerde teşkilata iş düşüyor

Seçim sonrası teşekkür ziyaretlerine devam eden AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yerel seçimlerde teşkilatlara çok iş düştüğünü vurgulayarak ‘İzmir’de AK Parti’nin aldığı oyların yükselmesi için tek başımıza çalışmamız yeterli olmayacaktır. Burada teşkilatlara çok iş düşüyor. Biliyorsunuz ki tek başımıza biz hiçbir şey yapamayız. Ne yapacaksak, sizlerle birlikte yapacağız” dedi

Ali Budak- AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 24 Haziran’dan sonra ilçelere yaptığı teşekkür ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. İlçe ziyaretlerine önce Karabağlar teşkilatı ile başlayan Bölünmez Çankırı, daha sonrasında Konak ve Buca’yı ziyaret ettikten sonra Menderes’te, belediyenin hizmete açtığı Ayyıldız parkının açılışına katıldı. Teşkilatlara yapılan teşekkür ziyaretinde Bölünmez Çankırı’ya AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Cemal Bekle de eşlik etti.

“İzmir’deki konumumuzu koruduk”

Karabağlar teşkilatında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Bölünmez Çankırı, teşkilatın ilgisinden ve duruşundan memnun olduğunu belirterek, “24 Haziran seçimlerinde yapılan çalışmalar dolayısıyla bütün Karabağlar teşkilatına teşekkür ediyorum. Karabağlar’da kaybettiğimiz oyların neden olduğunu biz biliyoruz. Burada ciddi bir FETÖ yapılanması vardı. Burada CHP’den HDP’ye geçen oyların da neden olduğunu biliyorsunuz. Bu büyük oyunu bozmaya yeterli vaktimiz yoktu. Kısa bir süre içinde ancak bunları yapabildik. Seçimlerin hep ikinci tura kalacağını pompalamaya çalıştılar. Ancak biz birinci turda bütün geçirmiş olduğumuz badirelere rağmen halkımızın desteği ile hep beraber nasıl ayakta durduğumuzu gösterdik. Türkiye genelinde 7 puan kaybederken İzmir genelinde sadece 3 puan kaybederek buradaki konumumuzu koruduğumuza inanıyorum” diye konuştu.

“Kurban Bayramına kadar dolaşmamız lazım”

Türkiye’nin önünde 2019’da yerel seçimlerin olduğuna dikkat çeken Bölünmez Çankırı, şöyle devam etti: Yerel seçimlerde çalışmak için yeterli süremiz var. 24 Haziran seçimlerinde Ramazan ayı olması ve erken seçim olması dolayısıyla esnafımızın halini sadece sorarak geçtik. Bu uzun sürede inşallah Cennetçeşme’de İnönü Mahallesi’nde, Yüzbaşı Şerafettin ve Yunus Emre Mahallesi’nde esnafların sadece halini hatırını sormayacağız. Önce teşekkürümüzü edeceğiz. Sonra da dertlerini dinleyip isteklerini not edeceğiz. Bize oy vermemişlerse bile Arapça’da bir söz vardır ‘Yüz yüzden utanır’ biz onları mahcup edip onların da ayağına kadar gideceğiz. Kurban Bayramına kadar bir tur böyle dolaşmamız lazım. Kurban bayramında da bir tur böyle dolaşmalıyız. Kasım’dan sonra yaptığımız hiçbir şeyin faydası yok. Çünkü bize gene oy istemek için geldiniz diyeceklerdir. Biz o algıyı halkın içerisinde olarak kırmalıyız.

Teşkilat vurgusu

Türkiye genelinde alınan seçim sonuçlarının teşkilatı memnun ettiğini ancak İzmir ölçeğinde tatmin olamadıklarını ifade eden Bölünmez Çankırı, 2019 yerel seçimlerinde bu durumu tersine çevirmek için çalışacaklarını söyleyerek, “İzmir’de AK Parti’nin aldığı oyların yükselmesi için tek başımıza çalışmamız yeterli olmayacaktır. Burada teşkilatlara çok iş düşüyor. Biliyorsunuz ki tek başımıza biz hiçbir şey yapamayız. Ne yapacaksak, sizlerle birlikte yapacağız. Hep söyledim yine söylüyorum. Tek el alkış tutmuyor. Bugün çoğu köşe yazarı CHP’nin en ufak bir teşkilatının olmadığını yazıyor ancak bizde durum öyle değil. Mahalleden başlamak üzere, ilçe teşkilatından il teşkilatına kadar çok büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin de daha mutlu ve huzurlu bir İzmir’de yaşamasını hepimiz istiyoruz. Bunun içinde hep birlikte daha çok çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşa AK Parti belediyeciliğini anlatacağız”

Yerelde güçlü oldukları yerlerde yaptıklarının genel siyasete de yansıdığına dikkat çeken Bölünmez Çankırı, sözlerini şöyle tamamladı: Yapılan hizmetlerin daha da artması için bizim Büyükşehir’i de almamız lazım. Menderes’te başkanımız hizmet etmek istiyor ama büyükşehir tarafından engelleniyor. Bunun farkında olanlarınız var olmayanlarınız var. Eğer büyük fotoğrafı görebilirsek başkanımızı burada daha da güçlendireceğiz. Güneydoğu’da kayyumla beraber yaptığımız hizmetlerin ne kadar etkili olduğunu gördük. Önümüzde yerel seçimler var. Menderes’te yapılan çalışmaları hep birlikte görüyor ve izliyoruz. Destek olanlardan Allah razı olsun. Destek vermeyenlerin de canı sağ olsun. Ancak yerel seçimlerde onların gönlünü alıp, kapısını çalıp sırtını sıvazlayacağız ve AK Parti belediyeciliğini onlara da anlatacağız.