Yıldırım: '10 milyar metre küp Azeri gazını Avrupa pazarlarına taşıyacağız'

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ziyaretinin ikinci gününde ilk olarak Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi. Kaya Termal Otel’de gerçekleşen Yıldırım ile Borisov’un görüşmesinde ekonomi, enerji, kültürel ikili iş birliği ve soydaşlarla ilgili konuların yanı sıra bölgesel meseleler de ele alındı

Gamze Geçer- Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ziyaretinin ikinci gününde ilk olarak Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi. Kaya Termal Otel’de gerçekleşen Yıldırım ile Borisov’un görüşmesinde ekonomi, enerji, kültürel ikili iş birliği ve soydaşlarla ilgili konuların yanı sıra bölgesel meseleler de ele alındı.

Başbakan Borisov’un ziyaretinin Bulgaristan’ın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ne (TANAP) verdiği desteğini ortaya koyması bakımından önemli olduğuna dikkat çekildi. Görüşme sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, ' Bugün açacağımız TANAP’ın Avrupa’nın diğer ülkelerine devam etmesi prensip olarak benimsediğimiz bir durumdur. TANAP vasıtasıyla yılda 10 milyar metre küp Azeri gazını Avrupa pazarlarına taşıyacağız. Bulgaristan’la ayrıca kara ulaşımını demiryolu bağlantısı ile transit ulaşım koridorlarını daha da geliştirmiş olacağız' dedi.

1 milyon 800 bin bulgar turist

Ekonomik ilişkilerini geliştirme hedefini etkileyen olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: 'Zaman zaman geçiş gümrük kapılarında oluşan sıkışıklığı anında müdahalelerle çözüyoruz. Enerji, Bulgaristan’la ikili ilişkilerimizin gelişmesi için çok önemlin bir alan. Bu anlamda Bulgaristan’ı stratejik ortağımız olarak görüyoruz. Bugün açacağımız TANAP’ın Avrupa’nın diğer ülkelerine devam etmesi prensip olarak benimsediğimiz bir durumdur. TANAP vasıtasıyla yılda 10 milyar metre küp Azeri gazını Avrupa pazarlarına taşıyacağız. Bulgaristan’la ayrıca kara ulaşımını demiryolu bağlantısı ile transit ulaşım koridorlarını daha da geliştirmiş olacağız. Turizm i, ülke arasında yıldan yıla gelişiyor. 1 milyon 800 bin Bulgar dostumuz Türkiye’yi geçen yıl ziyaret etti. Bu bakımdan Bulgaristanlı ziyaretçilerimiz ülke sıralamasında beşinci sıraya yükselmiş oldu.'



Ekibimle birlikte bunu başardık

TAP ve TANAP projelerinin uzun dönemdir ülkede konuşulan konulardan biri olduğunun altını çizen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 'Yıldırımın da söylediği gibi bu tarihlerde belirlenmiş programlarım vardı ama buraya gelmek önemliydi. Böylelikle karşılıklı görüşmeler yaptık. Fakat bizim ekonomi bakanımız burada kalacak ve TANAP’ın açışına katılacak. Pek çok Bulgar siyasetçi Azeri gazı konusunda başarılı olduk demiştir ama fiilen böyle bir güzergah net olarak çizilememişti. Ben ekibimle birlikte bunu nihayet gerçekleştirebildim. Azeri gazını iletebilmek için… Erdoğan’a en iyi dileklerimi ve selamlarımı iletiyorum. Putin ile de görüşmelerimiz oluyor ama bizler plan ve projelerimizde epey ilerdeyiz. Enerji bakanımız da bu konuda bir toplantıda şu anda. Bu gazın Bulgar sınırında nasıl ticaretinin yapılacağı konusunda görüşmeler yapıyor. Türkiye, AB üyesi değil şunu da söylemeliyim Bulgaristan’ın AB üyesi olmasıyla enerji ile ilgili düzenlemelere uyması gerekiyor. Bu gazın iletimi için Avrupa komisyonu ile çalışmalar yapıyoruz' dedi.



Çabalarını takdir ediyoruz

Başbakan Yıldırım, konuşmasının başında yangın söndürme helikopteri kazasında hayatını kaybeden iki Bulgar pilot için baş sağlığı dileklerini iletti. Bulgaristan Başbakanı ve heyetinin, daveti kabul ederek İzmir’e gelmiş olmasının TANAP projesine verdikleri önemi gösterdiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, 'Mevkidaşım ve heyeti ile kapsamlı görüşmeler yaptık. İkili ilişkilerimiz ve bölgesel konuları ele aldık. Türkiye ile Bulgaristan’ın iki komşu olmasından öte çok önemli ve köprü bir geçmişi var. Ülkelerimiz arasındaki ortaklık ve işbirliği iyi komşuluk temelinde geliştirmeye önem veriyoruz. Üst düzey siyasi diyalog bu ilişkilerin gelişmesi için ciddi katkı yapıyor. Borisov, 7 Ocak 2018’de Cumhurbaşkanımızın da katıldığı Demir Kilise açılışı vesilesiyle gelmişti. 26 Mart 2018’de Varna’da düzenlenen Türkiye-AB Liderler Zirvesi vesilesiyle Cumhurbaşkanımız Bulgaristan’a gitti. AB-Türkiye ilişkileri ve Bulgaristan-Türkiye ilişkileri konusunda kapsamlı görüşmeler yapıldı. AB gündemine taşımaya yönelik çabalarını takdir ediyoruz. Varna’daki Türkiye-AB zirvesinin düzenlenmesinde sayın başbakanın kişisel gayreti olduğunu biliyoruz'dedi.

2012’de tesis edilen yüksek düzey stratejik işbirliği kapsamında iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürmeyi ve ortak çıkarlar doğrultusunda daha da ileri taşımayı hedeflediklerini dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: 'Turizm, kültür, ekonomi, ticaret, yatırım ve enerji gibi konularda ilişkilerimiz günden güne gelişiyor. İlişkilerimizi kazan kazan temelinde inşa ettik. Özellikle TANAP, Türkiye tarafındaki yeni hızlı tren projesini de birkaç ay içerisinde başlıyoruz. İstanbul’dan Edirne’ye 233 km’lik bu hatla birlikte AB, Balkanlar ve Anadolu topraklarından Orta Doğu ve Uzak Doğu’ya kadar gidecek, tarihi İpek Yolu yeniden canlanacak. Bu bağlantı Türkiye üzerinden Bulgaristan ve Avrupa’ya ulaşım koridorlarının tamamlanmasını da sağlayacak. Ticaret hacmimiz bu yıl artmaya devam ediyoruz. Yüzde 23 artış sağladık. İkili ticaretimizi bu yıl içerisinde 7 milyar doların üzerinde yakın vadede 10 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.



Hedefimiz alt yapı projeleri

Türkiye’nin çabalarıyla yasadışı göçmen hareketini Bulgaristan’da ortadan kaldırdıklarını dile getiren Borisov, 'Yasadışı göçmen hareketini Bulgaristan’da ortadan kaldırabildik. Bu da Türkiye sayesinde oldu. Türkiye, Balkanlarda etkisi olan bir ülke tıpkı Rusya gibi. Bizim hedefimiz altyapı projelerine odaklanmak. Altyapı olarak ulaştırma koridoru 10, 4 ve 8 üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu şekilde İpek Yolu’nu yeniden canlandıracağız. Sofya’da Çin ile bir ev sahipliğimiz olacak. Sofya’ya gelecek Çin Başbakanı benzeri projenin görüşmelerini yapacağız. AB için sürekli istişarelerimiz sürüyor. Bu projelere karşı olanlar varsa Rus tarafı ile mutabık kaldık, Türk akımı da Bulgaristan’a gelecek. Yıldırım, kendisinin Bulgaristan’a seçimlerden sonra ziyarete gerçekleştirecek. Bu vesileyle birlikte doğalgaz projelerimizin açılışını yapabiliriz. Şu anda topraklarımızda yer alan bazı camilerin tamiratını gerçekleştiriyoruz. İki ülke arasında karşılıklı yardım, işbirliği ve anlaşma önemli' ifadelerini kullandı.

AB hedefi devam ediyor ama

Borisov’un ardından tekrar söz alarak göçmen politikaları bakımından AB’ye eleştirilerde bulunan Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin AB’ye girme hedefi konusunda şu açıklamalarda bulundu: “AB maalesef göçmen politikası bakımından Türkiye ile olan anlaşmasını gereği gibi uygulamıyor. Uygulayamıyor bu konuda da Türkiye hala büyük bir fedakarlık yapamaya devam ediyor. Dostlarımızın Türkiye’nin yaptığı bu fedakarlığı biran öce görmelerini bekliyoruz. Türkiye’nin AB hedefi devam ediyor ama bu Türkiye’nin tek başına yapacağı bir iş değil AB gelecek vizyonunu belirlemesi ve bu konuda kafa karışıklığını gidermesi gerekiyor. Bulgaristan ile bizim geliştirdiğimiz fikri iyi ilişkilerin daha ileri taşınarak AB’ye örnek olmasını arzu ediyoruz. Kısa süre önce Avusturya’ya başbakanının aldığı camileri kapatma din adamlarını sınır dışı etme kararını geleceğin Avrupası için bölgesel barış için büyük bir tehdit olduğunu ifade etmek isterim. Bölgemizin huzura, barışa ihtiyacı var. Radikal ve islamofobik söylemlerle Avrupa değerleri hiçbir zaman istediğimiz noktaya gelmez. Bu yanlıştan Avusturya hükümetinin dönemsini bekliyoruz. Dönem başkanlığını devralacak olması birliğin bu karar çok talihsiz.”