Yıldırım: 125 bin kilometrelik doğalgaz hattımız var

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin son 14 yılda elektrik enerjisi kurulu gücünü yaklaşık 3 katına çıkardığını belirterek, "Bugün 78 bin 500 megavat kurulu güce ulaşmış bulunuyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları gücümüzü de aynı şekilde 3 kat artırarak 33 bin megavata yükseltmiş bulunuyoruz. 2002'de sadece 4 bin kilometre doğalgaz iletim ve dağıtım hattımız varken bugün 125 bin kilometrelik hatta sahibiz" dedi

Türkiye'nin ilk yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) ve Egegaz'ın LNG terminali ilave kapasite yatırımları, Aliağa ilçesinde Etki Liman İşletmelerine ait yüzer terminal iskele sahasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi.



Başbakan Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, bugün özel sektör eliyle başlatılan 2 dev projenin hayata geçirildiğini, hükümet olarak enerji politikasını oluştururken ilk sıraya "enerji arz güvenliğini" ve "enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini" aldıklarını ifade etti.



125 bin kilometrelik doğalgaz hattı



Özel sektörü bu hedefe hedefe ortak ettiklerine dikkati çeken Yıldırım, bugün yapılan açılışların da hükümetin özel sektöre verdiği önemin ve desteğin en güzel örneği olduğunu kaydetti.



Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:



"Türkiye olarak son 14 yılda elektrik enerjisi kurulu gücümüzü yaklaşık 3 katına çıkardık. Bugün 78 bin 500 megavat kurulu güce ulaşmış bulunuyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları gücümüzü de aynı şekilde 3 kat artırarak 33 bin megavata yükseltmiş bulunuyoruz. 2002'de sadece 4 bin kilometre doğalgaz iletim ve dağıtım hattımız varken bugün 125 bin kilometrelik hatta sahibiz. Doğalgazı ulaştırdığımız il sayısı 78'e ulaşmış vaziyette. 2018'e gelindiğinde artık doğalgaz olmayan il kalmadığı gibi bir çok ilçemizde doğalgaz kullanılır hale gelmiş olacak.



Doğalgaz işiyle uğrayan şirket sayısı AK Parti hükümetleri öncesi 7 iken bugün 68'e ulaştı. Yıllık 1 milyar metreküp doğalgaz depolayacak Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama çalışmasının ilk etabı çalışmaları başladı. Önümüzdeki sene ilk üç depoyu hemen bu yılbaşında hizmete alacak hale getiriyoruz. Silivri Doğalgaz Depolama Tesisinin kapasitesi 2 katına çıkıyor. Dünyanın en büyük 14'üncü LPG pazarı durumundaki Türkiye, Bakü-Tiflis-Ceyhan hattıyla Azeri ve Irak petrolünü tüm dünyaya gönderiyoruz.



TANAP ve devamındaki TAP projeleriyle 16 milyar metreküp Azeri gazını ülkemize ve buradan Avrupa'ya iletmiş olacağız. Geçtiğimiz ekim ayında Türk Akım Projesi'nin anlaşmasını da karşılıklı olarak imzaladık. Önümüzdeki sene Şangay İşbirliği Örgütü'nün Enerji Kulübü Başkanlığını da Türkiye yürütecek. Başkanlık dönemimizin enerji stratejimize yeni bir vizyon katacağına inanıyorum. Bu çalışmalardaki hedefimiz Türkiye'yi enerji geçiş güzergahı haline getirmek ve aynı zamanda komşularımızın enerji ihtiyacını sağlamak."



Yatırımlar enerji arz güvenliğine katkı sunacak



Bugün açılışı yapılan yatırımların Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sunacağını dile getiren Yıldırım, Egegaz'ın sıvılaştırılmış gaz depolama kapasitesinin yüzde 50 arttığını, günlük 16 milyon standart metreküpten 24 milyon metreküpe çıktığını söyledi. Başbakan Yıldırım, Etki Liman İşletmeleri'nin de Türkiye'nin ilk yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi (FSRU) ve limanı ile dağıtım şebekelerini hizmete aldığını, 6 ay içinde tamamlanan bu tesisin kara terminallerinden çok daha kısa, rekor bir sürede tamamlandığını vurguladı.



Tesisin günlük gazlaştırma kapasitesinin 20 milyon standart metreküp olduğunu kaydeden Yıldırım, "Her iki projenin doğalgaz üretiminde yaşanan mevsimsel değişimler ve dalgalanmalara karşı önemli bir emniyet tedbiri olacağını ifade etmek istiyorum. Özellikle doğalgaz ihtiyacımızın yoğun olduğu dönemlerde arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşanmamış olacak. Ayrıca her iki terminalin İzmir Aliağa'da kurulmuş olması boğazlardan tehlikeli yük geçişini de azaltmış olacak. İki enerji projesinin de ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.