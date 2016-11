Yıldırım açıkladı: Türkiye'ye yatırım yapana vatandaşlık

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği müzakereleriyle ilgili "Son görüşmemizi yaptıktan sonra inşallah bu değişikliği Meclis Başkanlığı'mıza AK Parti grubunun teklifi olarak sunacağız. MHP de bu teklifi götürme esnasında arzu ederse beraber sunarız. Bugün bu çalışmaları istediği takdirde CHP ile paylaşır, anayasa çalışmaları için onlarla da her türlü her zeminde konuyu değerlendirebiliriz. Kapımız sonuna kadar açık" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında hitap etti. Ekonomideki gelişmelere değinen Başbakan Yıldırım, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, dünya ve Türkiye piyasalarındaki durumun müzakere edildiğini söyledi. Yıldırım, "Üzerinde ekonomik yaptırımlarla oyun oynanan eski Türkiye senaryoları artık tarihin çöplüğüne atılmıştır; ama unumuzu eleyip, eleğimizi astık saymıyoruz. Küresel piyasalardaki hareketler ve kurlardaki oynaklık konusunda tedbirliyiz, dikkatliyiz. Unutmayalım ki bugünlerde piyasada yaşanan olaylar sadece Türkiye'ye has bir durum değildir. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar şüphesiz diğer ülkeleri olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkiledi" diye konuştu.





"TERÖR ÖRGÜTLERİNE MASUM BEBEK MUAMELESİ YAPAN DOST BİLDİĞİMİZ ÜLKELER..."



Konuşmasında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Yıldırım, "Güneydoğu'da, sınır ötesi operasyonlarda PKK ve türevi örgütlerle amansız mücadelemiz devam ediyor. FETÖ denen uluslararası destekli ihanet şebekesiyle de aynı kararlılıkla mücadeleyi sürdürüyoruz. Bütün bu terör örgütlerine elinde emzikli masum bebek muamelesi yapan dost bildiğimiz ülkelerle de diplomatik zeminde gerekli mücadeleyi veriyoruz" ifadelerini kullandı.





BAŞBAKAN'DAN 'KRİZ' YANITI: BUNLARIN ADI FELAKET TELLALLARI KOROSU



Dolar'ın yükselmesi ve 'kriz' iddialarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Yıldırım, "Bazıları sazı eline almış, Dolar şöyle çıktı, Dolar böyle indi; felaket türkülerini söylemeye devam ediyor. O felaket türkülerini söyleyenleri siz iyi bilirsiniz. Bunların adı felaket tellalları korosu. Bu koro, Sayın Cumhurbaşkanı'mız 2008 yılında 'Küresel kriz bizi teğet geçecek' dediğinde de sazlarını alıp, meydanlara inmişti. Şimdi de yine sahne alıp, bir şeyler tıngırdatıyorlar. Bu millet kimi dinleyeceğini, kime inanacağını biliyor" dedi.





"TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN SÖZLEŞMELER YAPACAĞIZ"



Ekonomik gelişmeler kapsamında, hükümet olarak önemli kararlar aldıklarını belirten Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Devletin alacaklı olduğu kurumlar, kişiler var. Bunlarla yapılan sözleşmeler döviz üzerine. Bunun da miktarı kısa vadede 5 milyar Dolar. Dedi ki vatandaş bize niye piyasadan gidip, döviz alıp da ödesin. Onlara dedik, buyurun siz de Türk parasıyla ödeyin. Böylece piyasaya 5 milyar Dolar daha fazla kaynak, sıcak para bırakmış oluyoruz. Ayrıca bundan sonra yapılacak sözleşmeler, devletinkini bahsediyoruz, bizim yapacağımız sözleşmelerde de mecbur kalmadıkça yabancı parayla sözleşme yapmayacağız. Türk lirası üzerinden sözleşmeler yapacağız"





"DEVLET ÖDEMELERİNİ ASLANLAR GİBİ YAPACAK"



Devletin yapacağı döviz ödemeleriyle ilgili bir noktaya dikkat çeken Yıldırım, "Devletin yapacağı döviz ödemelerinde böyle bir değişiklik söz konusu değil. Döviz borcu varsa içeriye dışarıya onu döviz ödemeye devam edecek. Devlet yapacağı ödemelerini aslanlar gibi yapacak. Bunu yapacak gücü de var imkanı da var" açıklamasında bulundu.





"BİR DAHA MİLLETTEN HİMMET DEĞİL, ZIRNIK BİLE ALAMAYACAKSINIZ"



FETÖ mensuplarının 'Sermayeye kısıtlama olacak' diye dedikodu yaydığını dile getiren Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunlar alçak. Bunlar 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta yapamadıklarını akılları sıra dış ülkelerde Türkiye ekonomisini çökertmek için bütün gayretlerini gösteriyorlar. Benim Müslüman analarımın, bacılarımın, kardeşlerimin himmet paraları avuç avuç lobi şirketlerine Türkiye'yi kötülemek için aktarılıyor. Sizin alın teriyle helalinden kazandığınız o paraları şimdi orada burada seçim kampanyalarına, Türkiye aleyhindeki lobi şirketlerine oluk oluk aktarıyorlar. Unutmayın. Hazırın ardı tez gelir. Bir daha bu milletten himmet değil, zırnık bile alamayacaksınız"





"70 MİLYARIN ÜZERİNDE KAMU YATIRIMI YAPACAĞIZ"



2017 bütçesi üzerinde yapılan komisyon çalışmalarının sona erdiğini belirten Yıldırım, "Şimdi 5 Aralık günü de bütçe, Genel Kurul'a gelecek. Genel Kurul çalışmaları 16'sında tamamlanmış olacak. 5 Aralık-16 Aralık arası Genel Kurul oldukça renkli geçecek. Vatandaşlarımız izlesin, kimin ne yaptığını görme fırsatı olacak. Her zaman olduğu gibi insanı, insana hizmeti hedefleyen bir bütçeyle milletimizin 2017'de de karşısında olacağız. Bütçede bu sene de yine en büyük payı eğitime 122 milyar, ikinci olarak sağlığa 107 milyar ayırdık. Yatırımları da kamu yatırımlarını 2017 için yüzde 30 artırdık yani 70 milyarın üzerinde kamu yatırımı yapacağız" diye konuştu.





'VATANDAŞLIK' AÇIKLAMASI: YATIRIMCILAR ÜLKEMİZDE VATANDAŞLIK ALABİLECEK



Türkiye'de belirli miktarda yatırım yapanların, Türk vatandaşlığı alabileceğini duyuran Yıldırım, "Yabancı yatırımcıların ülkemizden oturum alması, Türk vatandaşı olması için Meclis bir düzenleme yaptı. Uluslararası İş Gücü Kanunu'nda değişiklik yaptı. Bu kanunda belirtilen şartları taşıyan yatırımcılar ülkemizde vatandaşlık alabilecekler. Bunun şartları belirli miktarda yatırım yapmak, belirli sayıda insan çalıştırmak veya gayrimenkul almak veya belirli miktarda parayı Türkiye'ye getirmek gibi şartlar var. Başka ülkelerde de benzer uygulamalar var. Bunu da böylece hayata geçirmiş oluyoruz. Yatırım yapanın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.





"BÜYÜMEDEN MEMNUN DEĞİLİZ"



Küresel dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Bu yılki büyümeden memnun değiliz. Türkiye bu büyümelere alışık değil. Ama maalesef darbeler olunca bunun bir bedeli oluyor. Bu bedeli ödüyoruz. Ancak bunun 2017'ye sarkmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Yılın son çeyreğinde tekrar canlanma başladı. Geçici dalgalanmalar olsa dahi Türk ekonomisine, Türk lirasına güven uzun vadede daha çok kazandıracak. Türkiye, yerli, uluslararası yatırımcılar için hala en büyük fırsatları veren ülkedir ve böyle de olmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.





AP'NİN TÜRKİYE KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: AB DAHA ÇOK KAYBEDER



Avrupa Parlamentosu'nun (AP) müzakerelerin dondurulmasına ilişkin kararını eleştiren Yıldırım, "Geçen gün AB toplandı. Kendileri gelin güvey oldular. Müzakereler askıya alınsın mı alınmasın mı, diye oylama yaptılar. İki tarafın da yararına olmayacak, anlamsız, ciddiyetsiz, gereksiz bir iş. Buradan bütün muhataplara açık şekilde söylüyorum. Türkiye-AB gerginliğinden her iki taraf da kaybeder. Ama kim daha çok kaybeder derseniz şüphesiz AB daha çok kaybeder. Yine de insanlık bizde kalsın söylemiş olalım" dedi.





"GÖÇ DALGASININ AVRUPA'YA VURMAMASININ TEK NEDENİ TÜRKİYE'NİN VARLIĞI"



AP'nin Türkiye kararı üzerinden Avrupa Birliği (AB)'ne seslenen Yıldırım, "AB şunu bilsin. Türkiye ile iyi ilişkiler sürdürmek, Avrupa'nın gelecekteki güvenliği açısından bir mecburiyettir. Ortadoğu'daki kaosun doğrudan Avrupa'ya sirayet etmemesinin, göç dalgasının Avrupa'ya vurmamasının tek nedeni Türkiye'nin varlığıdır. Aynı ciddiyeti, aynı iyi niyetli yaklaşımı da Avrupalı dostlarımızdan bekliyoruz" diye konuştu.





'ANAYASA' AÇIKLAMASI: AK PARTİ GRUBUNUN TEKLİFİ OLARAK SUNACAĞIZ



Anayasa değişikliği müzakereleriyle ilgili de konuşan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: "Anayasa çalışması devam ediyor. Şu an hemen hemen olgunlaştı diyebiliriz. Bir kez daha MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile bir araya geleceğiz ve değişikliğe son şeklini vereceğiz. Sayın Bahçeli, başından beri bu konuda yapıcı bir tutum izliyor. Ülkenin geleceği ve menfaati için Sayın Bahçeli'nin bu olumlu ve yapıcı tutumundan dolayı teşekkür ediyorum. Son görüşmemizi yaptıktan sonra inşallah bu değişikliği Meclis Başkanlığı'mıza AK Parti grubunun teklifi olarak sunacağız. MHP de bu teklifi götürme esnasında arzu ederse beraber sunarız. Milletimiz şunu iyi bilsin. Bizim hiçbir gizli, saklı işimiz yok. Bugün bu çalışmaları istediği takdirde CHP ile paylaşır, anayasa çalışmaları için onlarla da her türlü her zeminde konuyu değerlendirebiliriz. Kapımız sonuna kadar açık. Ama bizim elimizde üzüm, karşımızdakinin elinde de sopa olmayacak. Bizim derdimiz üzüm yemekten karşımızdakinin derdi de bağcıyı dövdürmek olmayacak. Darbe artığı bir anayasa artık milletin ihtiyacına cevap vermediği gibi Türkiye'ye de yakışmıyor. O anayasaya sırtını yaslamış hiçbir siyasi mekanizma milletin lehine sağlıklı bir iş yapamaz"





BAŞBAKAN'DAN CHP'YE: SIRTINI TERÖR ÖRGÜTLERİNE YASLAYANLARLA BİRLİKTE Mİ OLACAKSIN?



Anayasa değişikliği konusu üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Türkiye'nin yeni anayasaya, yeni siyasal anlayışa ihtiyacı olduğu aşikar. Bizim rejim değiştirmek gibi bir niyetimiz yok. Ey Kılıçdaroğlu, Türkiye rejimini 1923'te seçti. Cumhuriyet dedi, yoluna devam etti. Hala ne rejim tartışmasından bahsediyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu, boş durmamış. Biz bunu söyledik ya Türk Dil Kurumu sözlüğünü eline almış. Binali Yıldırım'a kolaylık olsun diye rejimin ne anlama geldiğini incelemiş. Sağ olsun yüksek sesle de bunu okumuş. Kendisine buradan bu sevimli girişimi için teşekkür ediyorum. Bir de önerim var. Sayın Kılıçdaroğlu, millet 14 yıldır o kitapta yazan adalet, kalkınma, büyüme, istikrar gibi kelimeleri hakkıyla temsil ettiği için AK Parti'ye tek başına iktidar mühürü verdi. Size de sözlüğü verdi. Sizin arkadaşlarınız HDP ile kol kola mitingler yaparken, AK Parti gece gündüz demeden çalışıyor. Sırtını millete mi yaslayacaksın yoksa sırtını terör örgütlerine yaslayanlarla birlikte mi olacaksın? Önemli soru budur, ana muhalefet partisinin bundan sonra vereceği karar budur"





"BAĞIMSIZ YARGIMIZA KARIŞMIYORUZ"



PKK'lı teröristler hakkında bazı ülkelerde verilen mahkeme kararlarına tepki gösteren Yıldırım, "Mahkeme kararlarını sorduğumuzda 'Teröristler var, bize gönderin. Siz Türkiye'nin dostu değil misiniz?' diyoruz. Diyorlar ki 'Efendim, yargının işi. Biz yargının işine karışmıyoruz'. Sana gelince yargı bağımsız, bize gelince 'FETÖ teröristleri, PKK teröristleri gözaltına alınmamalı, yargılanmamalı' diye telkinde bulunuyorsun. Kimse kusura bakmasın. Nasıl bağımsız yargınıza karışmıyorsanız biz de aynı şekilde bağımsız yargımıza karışmıyoruz" ifadelerini kullandı.





"TÜRKİYE ENERJİ KULÜBÜ'NÜN BAŞKANLIĞINI ÜSTLENDİ"



Türkiye'nin Şanghay Beşlisi'nde, Enerji Kulübü'nün başkanlığını üstlendiğini dile getiren Başbakan Yıldırım, "Son günlerde çok konuşulan Şanghay Beşlisi var. Burada Türkiye, enerji konusunda Enerji Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Birliğin üyesi olmadan ilk defa Türkiye, burada önümüzdeki dönem için birliğin başkanlığını üstlendi" dedi.





'FİDEL CASTRO' AÇIKLAMASI: BENİMSEDİĞİMİZ DÜNYA GÖRÜŞÜNDEN FARKLI OLSA DA...



Küba'nın eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle Devlet Başkanı Raul Castro ve Küba halkına taziye dileklerini de ileten Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı liderler vardır ki iyisiyle kötüsüyle tarihe derin izler bırakıp, bu gök kubbenin altından ebediyete intikal eder. 20'nci yüzyılın en renkli siyasi aktörlerinden biri de bu anlamda Fidel Castro'dur. İzlediği yol belki benimsediğimiz dünya görüşünden farklı olsa da yine de bağımsızlık şiarıyla ulusu için mücadele eden bir liderdi. Fidel Castro'nun ölümü vesilesiyle Küba kalkına, Devlet Başkanı Raul Castro'ya da Türk milleti adına taziyelerimizi iletiyoruz"