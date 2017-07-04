Yıldırım: Adalet değil gaflet yürüyüşü

Başbakan Binali Yıldırım, TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış töreninde konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin "Adalet Yürüyüşü"nü eleştirdi. Başbakan Yıldırım "Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" dedi.



"Temeli millet olmayan bir yolu da incitir yolcuyu da incitir" diyen Yıldırım, "FETÖ'cülerin bölücü terör örgütünün ayakta alkışladığı, yanyana yürüdüğü bu yürüyüşün adımları milletin adımları değildir. Bu nasıl adalet yürüyüşü. Bu adalet yürüyüşü değildir bu gaflet yürüyüşüdür. Türkiye iktidarları dönemine bir çivi çakmamış bu tür siyasi fantezilerle milleti meşgul ediyorlar" diye konuştu.



YAPTIĞIMIZ YOLLARIN KALİTESİNİ ÖĞRENMİŞ OLDU

Başbakan Binali Yıldırım, "Ana muhalefet genel başkanı yürüyüş yapıyor, 19 gündür yürüyor. Aslında bir bakıma bu yürüyüşün bir faydası oldu. Yaptığımız yolların kalitesini öğrenmiş oldu. Başka türlü anlayamazdı. Biraz zahmetli bir iş oldu ama benim ona tavsiyem İzmit'ten bu yana gelirken Kurtköy sapağından Yavuz Sultan Selim yoluna da gir orayı da bir gör. Yol yürümeye devam edersen ömrün biter bu yollar bitmez. Çünkü 20 bin kilometre yol yaptık. 19 günde 400 kilometre yol oldu. Gel bu sevdadan vazgeç adaletin aranacağı yer yollar değildir, Meclistir, mahkemelerdir" şeklinde konuştu.Yıldırım, "Adalet herkese lazım. 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyenler, tiyatro diyenler, gerçek darbe 20 Temmuz da olmuştur diyenler, Yenikapı ruhunu anlamamış demektir. Eğer 20 Temmuz darbeyse 7 Ağustos'ta Yenikapı'daki mahşeri topluluk nedir. Oraya niye geldin insana sorarlar" dedi.