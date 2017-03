Yıldırım: Balkonda 'evet' isteyecek

Başbakan Yıldırım, 2 gün geçirip ayrıldığı İzmir'e yarın yine gelecek. Romanlarla akşam yemeği yiyecek olan Başbakan Yıldırım, partisinin İzmir İl Başkanlığı binasını hizmete açacak ve özel olarak yaptırılan balkondan vatandaşlara seslenerek miting yapacak.

İzmir'de iki gün geçiren, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kadınlarla akşam yemeği yiyerek kutlayan, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Kemalpaşa-Bornova-Otogar Kavşağı'nı açan, Kınık ve Aliağa'da miting yapan Başbakan Binali Yıldırım, 11 Mart Cumartesi günü yine İzmir'e gelecek. Başbakan Binali Yıldırım, saat 20.00'da Türkiye'nin her yerinden davetli Romanlarla Hilton Oteli'nde akşam yemeği yiyecek. Yaklaşık 700 kişinin katılımının beklendiği yemekte Başbakan Yıldırım, referandum için 'evet' oyu isteyecek.



İlk seslenişi Yıldırım yapacak



Başbakan Binali Yıldırım, akşam yemeği öncesinde saat 18.00'da Bornova'da 7 katlı bir iş hanının üç katını kiralayarak taşınan partisinin İzmir İl Başkanlığı binasını hizmete açacak.

Toplam 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip binada il başkanı ve 14 birimin çalışma odalarının yanı sıra üç adet toplantı salonu, eğitim salonları ve vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek servisinin yapıldığı kafeterya bulunuyor. Binaya giriş manyetik kartlarla yapılıyor. 30 ilçenin bilgisayar altyapısının bağlı olduğu akıllı binada ayrıca özel olarak balkon da yapıldı. AKP genel başkanlarının her seçim sonrasında Genel Merkez binasından balkon konuşması yapmalarından esinlenerek sonradan yaptırılan balkondan ilk seslenişi, Başbakan Yıldırım yapacak.

Yaklaşık 15 bin kişi balkonun önündeki otoparkta misafir edilecek ancak cadde ve sokaklarla birlikte katılımın en az 20 bini bulması bekleniyor.

AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican, "15 yıldır partinin içindeyim. Bir il başkanlığı binasının hangi amaçla kullanılacağı ve işlevselliği ile ilgili ciddi tecrübem oldu. Halkın rahatlıkla gelip bütün işlerini çözebileceği, sıkıntılarını dile getirebileceği geniş bir hole 'halkla ilişkiler' ve 'sosyal işler' birimlerini kurduk. Eğitim salonları yaptık. Her birime ayrı oda tehsis ettik" dedi.



Teşkilata teşekkür mesajı



Başbakan Binali Yıldırım, Kemalpaşa, Kınık ve Aliağa'da yaptığı açık hava toplantılarında sağanak yağmura rağmen yoğun katılım gösteren teşkilata teşekkür mesajı yolladı. Partinin İzmir'deki 430 bin parti üyesine gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: Bugün çetin hava şartlarına rağmen 26 kilometrelik İstanbul Otoyolu ve Belkahve Tünelleri açılışı için Kemalpaşa ilçemize vereceğimiz müjdeleri duymak için toplanan ayrıca Kınık ve Aliağa'da yağmur, soğuk demeden bizlerle birlikte olan tüm ak yürekli üyelerimize teşekkür ederim. Binali Yıldırım. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan.