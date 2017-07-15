Yıldırım: Bu caniler hak ettikleri en ağır cezayı alacaktır

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'teki 15 Temmuz özel oturumunda yaptığı konuşmada, "Bu caniler, hak ettikleri en ağır cezayı hukuk içerisinde mutlaka alacaktır. Türk ordusu, bugün 15 Temmuz öncesine göre, çok daha güçlüdür. FETÖ'nün ağzıyla konuşanlar, 15 Temmuz ruhunu hissedemeyenler, Yenikapı ruhuna layık olamayanlar; ancak kontrollü ruhlarla bir arada olabilir" dedi

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda hitap etti. 15 Temmuz'un bir işgal hareketine karşı milletin çıplak eliyle silahları erittiği gün olduğunu belirten Yıldırım, "Türkiye'nin en karanlık, en uzun gecesini aydınlık bir sabaha düşman işgalini millet destanına dönüştüreli tam bir yıl oldu. Eğer bugün, burada yeniden bir araya gelebiliyorsak bunu 250 kahraman şehidimize, 2 bin 193 kahraman gazimize ve büyük Türk milletine borçluyuz. Vatan size minnettardır. 15 Temmuz, bu milletin düşmanına kıyameti gösterdiği gündür. 15 Temmuz, iman dolu çılgın Türklerin tankları ezdiği gündür. 15 Temmuz, bir işgal hareketine karşı milletin çıplak eliyle silahları erittiği gündür. 15 Temmuz, dünya devletlerine bir millet nasıl olur, bir vatan nasıl korunur; dersinin verildiği gündür. 15 Temmuz, milli iradenin tecelligahı bombalanırken, milli iradenin teslim alınamayacağının yedi düvele ilan edildiği gündür" dedi.





"MİLYONLAR 'İKİNCİ KURTULUŞ MÜCADELESİ'Nİ BAŞLATTI"



Darbe girişimi gecesi bir destan yazıldığını vurgulayan Yıldırım, "'Korkma' diye başlayan İstiklal Marşı'mızın her satırı o gece yeniden yazıldı. Milletim korkmadı zira zafer korkmayanlarındır. O gece milletim kükreyip, sel oldu. Bendini çiğneyip, aştı. Dağları yırtıp, enginlere sığmayıp, meydanlara taştı. O gece Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar milletine, bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere 'İkinci Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattı. 15 Temmuz gecesi, ihanetin en şiddetlisini yaşadık. 15 Temmuz gecesi destanların da en güzelini yazdık. Peygamber Efendi'miz, Hz. Hamza'ya 'Yürüyüşün ölümü korkutuyor' demişti. O gece bu millet Hz. Hamza gibi yürüdü. Dostuna nam, düşmanına korku saldı. Bu vatan 'Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var' diyenlerindir. Bu vatan, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bu vatan ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa koşanlarındır" diye konuştu.





"GAZİ BİR MİLLETE GAZİ BİR MECLİS YAKIŞIR"



Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "İstiklalin muhakkak ki bir bedeli var. Bu bedeli bir değil, binlerce kez ödedik. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan bugünler Türk demokrasi tarihinin utanç vesikalarıdır; ama 15 Temmuz hepsinden daha farklıdır. İlk kez TBMM, aziz Türk milleti darbelere boyun eğmedi. Gerçek anlamda 'Yeter, söz milletindir' dedi. Bir geceye 10 senelik bir mücadeleyi sığdırıp, bu toprakların hür ve bağımsız kalacağını bütün dünyaya haykırdı. Kurtuluş Savaşı'nda 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek, vatanını savunan bu Gazi Meclis değil miydi? 15 Temmuz'da TBMM bir kez daha 'Ya istiklal ya ölüm' andını içerek, verdiği bağımsızlık mücadelesiyle ikinci kez gaziliği hak etti. Kuşkusuz gazi bir millete gazi bir Meclis yakışır"





"1915'TE ÇANAKKALE'Yİ GEÇEMEYEN GAFİLLER, 2016'DA İSTANBUL BOĞAZINI GEÇEBİLECEĞİNİ Mİ ZANNETTİ?"



15 Temmuz gecesi bombalanan Meclis'in terk edilmediğini hatırlatan Yıldırım, "O gece, bu yüce çatı bombalar altında sarsılırken, milletvekillerimiz parti kimliklerini bir kenara bıraktı. Hep beraber demokrasiye, ülkemize sahip çıktı. Adeta bir savaş ortamında, ölümüne demokrasi nöbeti ve milli irade nöbeti tuttu. Bombaların altında Meclis'i terk etmedi. Milletim de egemenliğini düşmanlara bırakmayıp, o gece Meclis'ine ölümüne sahip çıktı. Milletvekillerimiz nasıl o gece milli iradeye davetsiz çıktıysa 15 Temmuz'un her yıl dönümünde de aynı ruhla bu çatı altında buluşulmalıdır. O gece Ahmet, Mehmet yoktu; Ayşe, Fatma yoktu. 80 milyonun adı vatandı, bayraktı, istiklaldi. 1915'te Çanakkale'yi geçemeyen gafiller, 2016'da İstanbul Boğazını geçebileceğini mi zannetti? 1920'de işgal edemediğiniz milletin Meclis'ini 2016'da yerle bir edeceğinizi mi zannettiniz? O halde siz bu aziz milleti hiç tanımamışsınız" dedi.





"CANİLER HAK ETTİKLERİ EN AĞIR CEZAYI HUKUK İÇERİSİNDE MUTLAKA ALACAK"



Darbe girişiminde bulunanların hak ettiği cezayı alacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Şunu unutmayın ki siz kalleş oldukça biz daha çok kardeş olacağız. Siz kelepçeler vurdukça biz daha çok kenetleneceğiz. Siz hain oldukça biz daha çok kahramanlar çıkaracağız. Çanakkale'deki kahraman 15'lilerin torunları, 15 Temmuz'da dedelerine ne kadar da layık oldular. Anadolu topraklarına nasıl da layık oldular. Bu millet, o gece Türk olmayı onur; Müslümanlığı gurur sayarım. Bol yıldızlı değil, ay yıldızlı bayrak altında saf tutarım' diyen Gazi Mustafa Kemal'in vasiyetine uygun, kendine yakışanı yapmıştır. Bu devlet şimdi de 'Her şeyi affedin ama vatanınıza ihanet edenleri asla affetmeyin' diyen Hz. Ali'nin vasiyetini yerine getiriyor. Bu caniler, hak ettikleri en ağır cezayı hukuk içerisinde mutlaka alacaktır" diye konuştu.





"FETÖ'NÜN AĞZIYLA KONUŞANLAR ANCAK KONTROLLÜ RUHLARLA BİR ARADA OLABİLİR"



Türk ordusunun 15 Temmuz öncesine göre, çok daha güçlü olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti, milletiyle devletiyle ordusuyla bir bütündür. Bu gerçeğe rağmen bir ayrılık rüyasıyla yanıp, tutuşanların hizmet ettiği karanlık çevreler, bir kez daha bu milletin sağduyusuyla kaybolmuştur. Türk ordusu, bugün 15 Temmuz öncesine göre, çok daha güçlüdür. Türk ordusu, aziz milletin ordusudur. Unutulmasın ki Türkiye her inançtan her mezhepten her kültürden oluşan bir devlettir. 15 yılda gelecek nesillere ekonomisiyle özgürlük ve demokrasisiyle dev hizmet ve eserleriyle büyüyen bir Türkiye'yi bırakmamıza hiçbir güç mani olamayacaktır. FETÖ'nün ağzıyla konuşanlar, 15Temmuz ruhunu hissedemeyenler, Yenikapı ruhuna layık olamayanlar ancak kontrollü ruhlarla bir arada olabilir"