Yıldırım: Çatı daha çatılmadan çatırdadı

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bugünlerde yine içeride ve dışarıda bir kumpas, bir çatı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı bir tezgahla, çirkin bir tezgahla karşı karşıyayız. Ancak hamdolsun yaptıkları bu oyunlar başlarına geçti, kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı, yerle bir oldu." dedi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir 6. Olağan Kongresi'nde, İzmir'e ve Türkiye'ye sevdalı olduklarını söyledi.

Türkiye'nin istiklale kavuşmasında İzmir'in büyük bir paya sahip olduğunu hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"İzmir, ilklerin ve istiklal mücadelemizin başladığı şehirdir. Bu mücadeleyi zaferle noktalayarak cumhuriyetin kurulduğu şehir güzel İzmir'dir. İzmir'in bu istiklal aşkını gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin kalkınma hamlesini de İzmir'den başlatmıştır. İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığı, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin yol haritasının çizildiği şehir İzmir'dir. İktisat Kongresi toplandığında daha cumhuriyet kurulmamıştı, ülkenin adı da konmamıştı. Ülke savaş, yıkım ve yoksulluk içindeydi."

İzmir'in Türkiye'nin Avrupa'ya açılan penceresi olduğuna işaret eden Yıldırım, kentin ticaretle büyüdüğünü ve bir dünya şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkati çekti.

AK Parti olarak 15 yıldır İzmir'i hiç ihmal etmediklerini iddia eden Yıldırım, "İzmir, dünya ile Türkiye'yi buluşturan şehir. İzmir'i ihmal eden Türkiye'yi ihmal etmiş olur. Aydınlık yüzümüz olarak İzmir'in gelişmesi için var gücümüzle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İzmir'e çok büyük eserler kazandırdık." ifadesini kullandı.

"Türkiye'yi asla böldürtmeyeceğiz"

Gönül coğrafyasıyla bağlarını, kardeşliği güçlendirmek için çalıştıklarının altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu aziz milletin asırlık hissiyatına sahip çıktık. Bizim milliyetçiliğimiz 81 milyon vatandaşımızı kucaklayan milliyetçiliktir, bizim vatanseverliğimiz Türkiye'nin 780 bin kilometrekare vatan toprağı için geçerlidir. Balkanlara da Ortadoğu'ya dostluk eli uzattık. Bu zaman kadar yapılan her hizmeti vatandaşlarla birlikte yaptık. AK Parti'yi millet kurdu, bugünlere millet getirdi. Bizim siyasetimizin geçmişini de geleceğini de milletin istikameti belirler. Türkiye'yi asla böldürtmeyeceğiz. Türkiye'nin idealleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz."

Başbakan Yıldırım, vesayet odaklarının baskısına, tehdidine, darbecilere, kumpasçılara asla boyun eğmediklerini belirtti.

"Kurmaya çalıştıkları çatı çatılmadan çatırdadı"

Terör örgütleriyle ülkede kargaşa çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Çukur operasyonlarıyla kardeşliğimizi hedef aldılar. Bizi yıldırmaya, irademizi teslim almaya kalkıştılar ancak Allah'ın yardımıyla, sizlerden aldığımız güçle ihanet odaklarının bütün oyunlarını boza boza bugünlere geldik. 'Gerekirse milletin istiklali. bağımsızlığı ve geleceği için canımızı seve seve veririz' dedik.

Bugünlerde yine içeride ve dışarıda bir kumpas, bir çatı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı bir tezgahla, çirkin bir tezgahla karşı karşıyayız. Ancak hamdolsun yaptıkları bu oyunlar başlarına geçti, kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı, yerle bir oldu. Bunların derdi Türkiye'nin geleceği değil, bunların derdi Recep Tayyip Erdoğan. 'Aman Recep Tayyip Erdoğan olmasın da AK Parti olmasın da Türkiye'ye ne olursa olsun.' Yağma yok. 15 yıllık bu birikimi, 15 yıllık geldiğimiz bu noktayı alçaklara, memleket düşmanlarına, bölücülere, FETÖ'cülere teslim etmeye hiç ama hiç niyetimiz yok."

"Buyurun işte meydan"

Hiçbir güç ve kumpasın bu millete zarar veremeyeceğini aktaran Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

AK Parti olarak bugüne kadar girdikleri bütün seçimlerden zaferle çıktıklarını hatırlatan Yıldırım, "Halep oradaysa arşın burada, İzmir'de. AK Parti siyasetin tarihini yeniden yazdı. Demek ki iktidarlar güzel işler yapıyorsa, doğru işler yapıyorsa yıpranmadan gücüne güç katarak yoluna devam ediyor. Biz 16 Nisan referandumunu yaptıktan sonra 3 Kasım'da vaktinde seçimleri yapmayı düşünüyorduk, seçimler vaktinde yapılsın dedik. Seçimleri vaktinde yapmayı planlıyorduk ancak gördük ki seçimlerin bir an önce yapılması için muhalefet partileri başta olmak üzere bazı çevreler sürekli seçimi gündemde tutmaya başladılar. Bir kez seçim gündeme düşerse, piyasalarda konuşulmaya başlanırsa bu ülke için, ülkenin geleceği için iyi değil. Neden iyi değil? Çünkü 'bekleyelim seçim olsun', ondan sonra planımızı yapalım, yolumuza ona göre devam edelim. Tüm ülkeye zaman kaybettirmemek için biz de peki seçim mi istiyorsunuz, buyurun işte meydan. Bir kez daha boyunuzun ölçüsünü millet alsın dedik ve seçime seçimle cevap verdik." diye konuştu.