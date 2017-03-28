Yıldırım'dan AB'ye: Herkes yerini bilecek!

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği'ne tepki göstererek "Herkes yerini bilecek. PKK'ya eylem yaptırmak size mi düştü, FETÖ'ye kucak açmak size mi düştü?" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Karaman mitinginde gündeme dair açıklamalar yaptı.
Konuşmasında Avrupa Birliği ile ilgili sorunlara değinen Yıldırım, Türkiye'nin kimseyle bir sorunu olmadığını ama inatla kriz çıkartılmak istendiğini iddia etti. AB'nin Türkiye'yi 54 yıldır oyaladığını da belirten Yıldırım, AB'yi Türkiye'nin iç işlerine karışmama konusunda uyardı.
Avrupa Birliği'nin kendi işine bakması gerektiğini de belirten Yıldırım, "Herkes yerini bilecek. PKK'ya eylem yaptırmak size mi düştü, FETÖ'ye kucak açmak size mi düştü?" şeklinde konuştu.
Anayasa değişikliği
Referandum süreci ile ilgili de açıklama yapan Yıldırım, yeni sistemde belirsizliğin ortadan kalktığını iddia etti. Yıldırım, yeni anayasa ile Cumhurbaşkanı-Başbakan anlaşmazlığının da olmayacağını söyledi.
"Rütbeye göre adalet olmaz"
Başbakan Yıldırım, kuvvetler ayrılığının en net şekilde ortaya konduğunu vurgulayarak, "Yani, Meclis işini yapacak, hükümet işini yapacak, yargı da işini yapacak. Yargı, hem bağımsız oluyor hem de tarafsız oluyor." dedi. Yargıda birliğin sağlanacağının altını çizen Yıldırım, asker için ayrı, sivil vatandaş için ayrı yargının olmadığını söyledi.
Yıldırım, şunları kaydetti:
"Yargı, adalet herkes içindir, rütbeye göre adalet olmaz. Artık bu değişiklikle Meclis, daha güçlü hale geliyor. Meclis yasaları yapıyor, milletvekilleri yasaları yapacak ve cumhurbaşkanının kuracağı hükümet icraat yapacak, proje yapacak, vatandaşa verdiği sözleri bir bir yerine getirecek. Sizin vekilleriniz, hükümeti denetleyecek. Milletvekilleri, artık cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara istedikleri soruyu soracak, yöreleriyle ilgili problemlerini aktarabilecek ve 15 gün içinde de bunun cevabını verecek.
Kılıçdaroğlu, bunu da çarpıtıyor. Diyor ki 'Milletvekilleri soru soramayacak.' Bu kadar olmaz. Erzurumlu pehlivan eğer duysa bunu pataklar. Bundan böyle, teklifleri milletvekili verecek. Daha hesap verir bir yönetim için cumhurbaşkanı yardımcıları, her türlü yaptıkları işten dolayı sorumlu olacak ve hesap verecek. Yeni sistemde cumhurbaşkanı hem yetkili hem sorumlu oluyor. Şu anda yetkili, sorumlu değil. İşte yeni anayasanın özelliği, millete hesap vermeyi getiriyor. Oyu veren, hesabı da sorar."