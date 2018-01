Yıldırım'dan ABD'ye tepki: Hukuku katletmişler

Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir'de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin komşularına yönelen tüm oyunları bozacağını söyledi. Yıldırım, "Önüne gelen ülkelere ayar vermeye çalışanlar şunu bilmelidir ki; Türkiye her zaman haksızlıkların karşısında hakkın sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir. Ülkemize komşularımıza yönelen bütün oyunları bozacağız" dedi

Başbakan Binali Yıldırım Ankara'dan özel uçakla önce Gülşehir Kapadokya havaalnına oradanda karayolu ile Nevşehir kent merkezindeki Damat İbrahim Paşa Spor salonuna geldi. 646 kişinin oy kullandığı AK Parti Nevşehir İl Kongresine Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Fikri Işık ve Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Eneriji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Nevşehir 6'ncı olağan genel kurulda konuşan Başbakan Binali Yıldırım sözlerine "Nevşehir nörüyonuz? Gadasını aldıklarım nörüyonuz?" diyerek başladı. Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bugün Nevşehir'deyiz. Gönlü güzel insanların memleketindeyiz. Ak gençler ve kadınlarla beraberiz. AK Parti 6'ncı olağan kongremizin Nevşehir'imize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu şehre birçok eser kazandıran damat sadrazam İbrahim paşayı rahmetle anıyorum. Bugün bu salonun enerjisi, heyecanı Nevşehir'in sınırlarını da aşıyor. Türkiye'ye yayılıyor. Ne zaman Nevşehir'in havasını solusak buradan tazelenmiş olarak, yenilenmiş olarak dönüyoruz. Her geldiğimizde sizlerde memleket sevgisini görüyorum. Nevşehir muhabbetimize muhabbet katıyor."



Önümüzdeki yıl yapılması planlanan seçimlere değinen Yıldırım, "Kılıçdaroğlu sabırsızlanıyor. Diyor ki; 'Gelin şu seçimleri öne alalım.' Be kardeşim 15 senedir yenile yenile yenilgiye doymadın mı? Şurada 14 ay var biraz daha oyalan. 3 gününde beyliği beyliktir. 14 ay sonra Kılıçdaroğlu'na bir ders verecek misiniz?" dedi.



"BİZE HUKUK DERSİ VERENLER HUKUKU KATLETMİŞLERDİR"



ABD'de görülen davalarla ilgili konuşan "Bugünlerde Amerika'da bir dava görülüyor. Evlere şenlik. Kararı önceden verilmiş. Sonucu belli. FETÖ'cülerin eseri olmuş yargıçların verdiği kararlarla bir dava görülüyor. Adam sanık diye mahkemeye alıyor. Salona gelene kadar tanık oluyor. Adama (Sen Cumhurbaşkanını, Başbakanı, önüne kim geliyorsa suçla) diyorlar. Olmadı bankanın genel müdür yardımcısını suçlu sandalyesini oturtuyorlar. Hakan Atilla üzerinden Türkiye'yi mahkum etmeye çalışıyorlar. Kim yapıyor? FETÖ'cülerle kol kola olan yargıçlar yapıyor. Sonra da jüri üyelerine (Somut bir delil olmasa da siz suçlamaya devam edebilirsiniz) diyor. Bize hukuk dersi vermeye çalışanlar bu davada hukuku katletmişlerdir" diye konuştu.



"HİÇ KİMSE AYAK OYUNLARI İLE BU ÜLKEYİ DİZE GETİREMEZ"



Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:



"Türkiye bir hukuk devleti. Hiç kimse ayak oyunları ile bu ülkeyi dize getiremez. Bu ülkenin geleceğine asla bir zarar veremez. Aynısını Kudüs'te yapmaya çalıştılar. Recep Tayyip Erdoğan dünya beşten büyüktür dedi. Bu karara karşı koyduk. Amerika Başkanının aldığı kararı kabul etmediğimizi Birleşmiş Milletlerde ortaya koyduk. Türkiye bölgedeki mazlum ve masumların yuvası haline gelmiştir. Milyonlarca kardeşimiz Suriye, Afganistan, Irak gibi ülkelerden gelip sığındılar. Türkiye komşularının hukukuna sonuna kadar sahip çıkacak. Önü ne gelen ülkelere ayar vermeye çalışanlar şunu bilmelidir ki Türkiye her zaman haksızlıkların karşısında hakkın sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir. Ülkemize komşularımıza yönelen bütün oyunları bozacağız. Bunu 80 milyon vatandaşımızla yapacağız. Ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal bey yine inciler döktürmüş. Başbakanın meclis konuşması kafasından silinmemiş diyor. Yatıyor kalkıyor o konuşmayı hatırlıyor. Kılıçdaroğlu şunu aklına koy kamyoncuların da, mobilyacıların da, vatandaşın da derdi bizim derdimiz. Birşey daha bilmeni isterim kamyoncuların derdini öğrenmek istiyorsan onlara Elmadağ'ı rampaları nasıldı şimdi nasıl? İstanbul'dan Afyon'a kaç saatte gidiyorsunuz şimdi kaç saatte gidiyorsunuz? Nice canlar gitti ama şimdi nasıl oldu? Türkiye'de hayatından memnun olan tek adam Kılıçdaroğlu. Dert yok tasa yok. İktidar yok. Üfle babam üfle hergün bir şey yumurtluyor. Yalanında bir endazesi olur. Yalanda da standardı çökertti. Sırtında yumurta küfesi yok. Bol keseden atıyor. Millet buna itibar etseydi 15 senedir 1 santim ne uzuyor ne de kısalıyor. Yerinde sayıyor. Nevşehir hoşgörü şehri ama Nevşehirliler diyor. kızına gümüş takılmaz erkeğine hava atılmaz. Biz Nevşehirliyiz. bize şekil yapılmaz. Kılıçdaroğlu Nevşehir'e şekil yapamazsın. Aslında Kılıçdaroğlu'da yapılanlardan memnun ama durumu müsait değil. Yollar hayat kurtarıyor. Yolları böldük hayatları ve gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz."



Başbakan Yıldırım, müjde vererek, Kayseri, Nevşehir ve Konya'nın hızlı tren projelerini bu sene içinde tamamlanacağını ekledi.



Salonda Sultan Amdulhamid ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir arada gösteren altında Arapça ve Türkçe cami siluetleri arasında tasvirin bulunduğu "İ'lay-ı kelimetullah nizam-ı alem la galibe illallah-Yusuf Suresi/21. Ayet" yazılı pankart dikkati çekti. Damat İbrahim Paşa Spor Salonundaki pankartlar arasında AK Partinin son KHK kararını eleştirenlere karşı "Siyasete sonsuza kadar saygımız var. İhanete asla tahammülümüz yok ile Tarlada hasatta iken uçak uçurmaydı hayali, daha orta mektepte özledi ana baba sılayı, hasta döşeğinde anladı bahar ana vuslatı, haber etmeyin derslerinden kalmasın Binali, helal hoş olsun hakkım tutmasa da salımı merak etme bahar ana okudu senin kayılı Fatihalar gönderiyor sana Kudüs'lü, Arakanlı, Bosnalı" yazılı pankartlar asıldı. Ayrıca, "Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez AK Parti oldukça hizmet bitmez-AK Parti Yürek Sanatları Merkezi ile Girmeden tefrika bir millete düşman giremez toplu buldukça yürekler onu top sindiremez-Mehmet Akif Ersoy" pankartları da ilgiyle okundu. Olağan kongreye tek liste ile giren Mustafa Davut Yanar, il başkanı seçildi.