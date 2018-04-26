Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu

Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili, "Bir mühendislik projesiydi, patladı, elde kaldı, başarısız oldu" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, Başbakan Yıldırım'a sorulan soruları ve Yıldırım'ın verdiği yanıtları canlı yayında anlattı.

Başbakan Yıldırım, "Meclis'te niye o kadar sinirlendiniz" sorusuna, "En tahammül edemediğim şey, ağrıma giden şey yalan söylenmesidir. Orada gözümüzün içine baka baka yalan söylendi" yanıtını verdi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı yönündeki iddialar

"Bu kadar gayretin arkasında bir mühendislik projesi var. Proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Proje başarısız."

Cumhurbaşkanı adayları

"Seçim havasına girince herkes 'ben de adayım' demek için bir havaya girer. Bu havaya girdiğinde siyasi hareketlilik olur. Bizim adayımız belli sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz başkaları ne yapar ne eder bizi ilgilendirmiyor. Muhalefet ortak aday çıkaramayacak gibi duruyor. Muhalefet de çok ses var, bizde tek ses var."

Çatı adayı iddiaları

"Başarısız görülmüş bir çatı adayını bir kez daha tekrar etmek, bu kadar bilinmeyen denklemi bir araya getirmek ne derece doğru söylemek isterim. Bahçeli’nin Gül ile ilgili tweetlerindeki gibi kardeşlik karanlığa mı gömüldü? Her şey milletin gözü önünde oluyor. Gittiğiniz yerde AK Parti’yi iliştirirseniz neden görevdeyken neden söylemediniz demezler mi? İtibar zor elde edilir, kolay da kaybedilmemelidir."

Özhaseki’nin kızının düğününde sayın Gül ve Erdoğan bir araya gelir mi

"Bu tabii her iki ismin bileceği bir şeydir. Ben bu görüşmeye gerek olmadığı kanaatindeyim."

Başbakan Yıldırım, Saadet Partisi’nin adaylarla ilgili gayretleriyle ilgili, "‘Hırs aklın önüne geçmemelidir" dedi.

Yeni sistemde ne yapacaksınız

"Ben AK Parti’nin bir neferiyim. Benim gündemimde ne yapacağım meselesi yok."