Yıldırım'dan 'cinsel istismar'a tepkilere yanıt: Ucuz siyaset

Başbakan Binali Yıldırım, Tuzla'da önemli açıklamalar yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, Okan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi açılış törenine katıldı ve burada gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Gündemdeki cinsel istismar düzenlemesi ile ilgili açıklama yapan Binali Yıldırım, bu durumun ülkenin kanayan yarası olduğunu ve çözülmesi gerektiğini söyledi.



İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları...





Cinsel istismar düzenlemesi



Ülkemizin kanayan bir yarasını görmezden gelmek bize yakışmaz. Bize yakışan, böyle bir sorun varsa bunu çözmektir. Şimdi bunun üzerine atlayıp buradan ucuz siyaset yapmak eski Türkiye'nin alışkanlığıdır. Bu alışkanlık artık para etmiyor, piyasası yok. Üç bin mağdur insan seçim kampanyalarında her gün önümüze çıktı. Bugün bunun istismarını yapan ana muhalefet partisinin milletvekillerine de aynı şeyleri söylediler. Şimdi sorun İzmir milletvekiline, sorun diğer milletvekillerine, onlar anlatsınlar ama korkar anlatamazlar. Bir kör dövüştür, bir anlamsız, bir yalan rüzgarı, bir siyasi istismar.



Darbe girişimi



15 Temmuz'un bize öğrettiği bir şey var; uzlaşma, birlik, beraberlik, kardeşlik. 15 Temmuz, nasıl 79 milyonu kenetlediyse biz bu birlik ruhunu sonuna kadar muhafaza etmek için, bütün vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin geleceği, kardeşliği için, var gücümüzle çalışacağız, gayret edeceğiz.



Anayasa değişikliği



Bir ülkede eğer istikrar varsa, siyasi istikrar ve güven varsa her şey olur. Türkiye 14 yılda 3 Türkiye olduysa bunun arkasında bu iki sihirli kelime saklı; güven ve istikrar. Biz diyoruz ki artık gelin, şu anayasa değişikliğini yapalım. Güven ve istikrarı kalıcı hale getirelim.



İşimiz hizmet, gücümüz millet. Bu düşünceyle hep çalışıyoruz. Türkiye, geçen bir yıl içinde bazı sıkıntılar yaşadı. Şimdi küresel bazı sıkıntılar var, o sıkıntılardan Türkiye de bağımsız değil ama her şeye rağmen Türkiye'nin yarını bugünden daha güzel olacak. Buna inanmanızı istiyorum. Frene basmayın, durmak yok, yola devam.



Sağlıkta gelişmeler



Birinci en büyük bütçemiz milli eğitim, ikinci en büyük bütçemiz de sağlık. Birisi 122 milyar, diğeri 110-111 milyar... Bu kadar büyük bir bütçe ayırdık sağlığa. Avrupa'nın en büyük medikal kurtarma ekibi Türkiye'de. Ayrıca sağlık turizmini de geliştirecek çalışmalara hız verdik. Termal turizm, bunlar sağlıkla ilgili şeyler. Bütün bu yapılanlar sonunda nereye geldik? Sağlıktaki memnuniyet, yüzde 39'dan yüzde 74'e çıktı.



Sağlık ve birlik; ikisi de ülkemiz için hayati öneme sahip. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor ama 'sağlık olsun' demekle de sağlık olmuyor. Gereğini yapmak lazım. Sağlıkta son 14 yılda çok büyük değişim ve dönüşümü AK Parti iktidarları, hükümetleri ile gerçekleştirdik. Bizim yaptığımız sağlıktaki dönüşüm, bugün gelişmiş ülkelerin birçoğunda yok.



Türkiye'deki üniversiteler



Biz göreve başladığımızda Türkiye'de 76 tane üniversite vardı. Daha sonra bu sayı 200'e kadar, 196'lara kadar çıktı ama bu alçak FETÖ terör örgütünün üniversiteleri... O zaman biz üniversite kuruyorlar dedik, teşvik ettik ve üniversite kuran herkese yardımcı olduk. Onları kapattık ama bugün onlar kapanmış olmasına rağmen 189 üniversitemiz var. Daha geçtiğimiz 1,5 ay içerisinde 7 tane yeni üniversite kurduk. Önümüzdeki bir ay içerisinde de belki bir o kadar daha üniversite açacağız.