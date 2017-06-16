Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Niye eziyet ediyor kendine?

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili olarak, "Sokakta adalet aranmaz" dedi

Başbakan Binali Yıldırım Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, 'Hızlı trenle gidebilir. Niye eziyet ediyor kendine ? Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devleti. Birinci mahkeme bir karar vermiş. Bunun daha hak arama yolları devam ediyor. Mahkemelerin verdiği karar beğenmesek de saygı göstermemiz lazım. Adalet mülkün temelidir. Sayın Kılıçdaroğlu şunu unutmuş gözüküyor: Milletvekiline sahip çıkmasını normal karşılayabilir. Ama unutmasın ki, TBMM'de dokunulmazlıklar kaldırılırken olumlu oy kullanan CHP'dir. Çözüm aranacaksa çözüm yeri Meclis'tir. Sokağa davet etmek sokakta çözüm aramak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur. Bahçeli'nin açıklaması devlet adamına yakışır ifadelerdir. Provokasyon ihtimali uzak değil. Sokağa inince bu ihtimal her zaman olabilir. Ama gerekli tedbirler alınmış durumda. Ümit ederim bu meseleye burada son verirler. Sokakta hak arandığı görülmüş değil. Sorunların çözümü Meclis'tir. Adalet için mahkemelerdir. Cumhurbaşkanımız ne diyor? Hiç kimse görülmekte olan davaları etkileyecek mahiyette bir tutum içine giremez ve beyanatta bulunamaz. Kaldı ki Kılıçdaroğlu sıradan bir insan değil. Ana muhalefet partisinin genel başkanı. Anayasa ve hukuka en fazla saygı göstermesi gereken kendisidir. Bu yok yol değildir. Bu işten vazgeçmesini tavsiye ediyorum" dedi.



