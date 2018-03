Yıldırım'dan nefes kredisi müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olduğunu belirterek, "Kendi rekorumuzu kırıyoruz." dedi

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki bir otelde düzenlenen Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, milletvekili olduğu İzmir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu, kalkınma hamlesini İzmir İktisat Kongresi ile başlatan İzmir'den Türkiye'nin her tarafına, çalışan, üreten iş alemlerine müjde vereceklerini belirtti.



Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Dünyanın en fazla büyüyen ülkesiyiz, altını çize çize söylüyorum. Türkiye, 2017'de dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Kendi rekorumuzu kırıyoruz. Türkiye emin adımlarla uygulanabilen politikalarla, özel sektörüyle, kamu sektörüyle büyümeye, kalkınmaya üretmeye devam edecek." ifadesini kullandı.





"Daima üretim, daima büyüme, kalkınma"



Güzel bir başlangıcı daha İzmir'de gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:



"Birincisini geçen yıl yapmıştık. Bu yıl ikinciyi yapıyoruz. Attığımız bu adımlar Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerimize daha büyük hedefler için nefes almalarını sağlayacak imkan veriyoruz. Bildiğiniz gibi bugüne kadar bizim bir önceki adımımızla bir sonraki adımımız aynı olmalı. Hiçbir zaman patinaj yapmadık, yerimizde saymadık. Kendimizi tekrar etmedik. Hiçbir zaman gittiğimiz şehirlere eli boş gitmedik. Her yerde eserlerimizle var olduk, her yerde kalıcı eserler yaptık. 'Daima üretim, daima büyüme, kalkınma' dedik. buradan bu projenİn hayata geçmesi için büyük bir gayret gösteren, çalışma ortaya koyan, başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanına ve yurdun her tarafındaki üyelerine ayrıca Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Denizbank'a yaptıkları bu katkıdan dolayı şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum."





"KOBİ'lerin sesi fazla çıkmıyor"



Türkiye'deki istihdam, üretim ve ihracatın da yükünün KOBİ'lerin üstünde olduğuna işaret eden Binali Yıldırım, gerçekten üreten, gerçekten istihdam sağlayan, gerçekten ihracata KOBİ'lerin anlamlı katkı sağladığını dile getirdi.



"KOBİ'lerin sesi fazla çıkmıyor, gürültüsü fazla yok, onlar sessiz sedasız üretiyor." diyen Başbakan Yıldırım, "7,4 büyümenin arkasında KOBİ'ler var, sizler varsınız. Yatırımların yarıdan fazlasını KOBİ'ler yapıyor. Nimet-külfet dengesine bakıyoruz. Bu kadar iş yapılan KOBİ'ler Türkiye'deki kaynaklardan en fazla 30'una sahip. Her şeyin fazlasını yapacaksın, daha çok üreteceksin, daha çok ihracat yapacaksın, adam çalıştıracaksın, paylaşmaya gelince, krediye gelince KOBİ'ler daha az pay alacak, yüzde 30. Bu hakkaniyete uygun değil, herkes hakkını, hak ettiğini mutlaka alması lazım. Başka ülkelerde bu durum nasıl, Güney Kore'de yüzde 75'ini, Portekiz'de yüzde 80'ini, Yunanistan'da bile yüzde 55'ini bütün krediler içinde KOBİ'ler alıyor." değerlendirmesinde bulundu.





Nefes Kredisi



Yıldırım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için ne yapılsa az kalacağının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıl başlattığımız Nefes Kredisi ile reel sektörün çatı kuruluşu odalar, borsalar ve finans sektörünün belli başlı temsilcileri, bankalar bir araya geldi. Bu birliktelikten KOBİ'lerimiz hak ettikleri krediye ulaşma imkanı buldu. Bir yandan da bu adım bir kaynağa ulaşma projesi değil aynı zamanda faizin düşürülme politikasına da ciddi katkı sağlıyor. Reel faiz ne civarda, 15-20 arasında işine göre değişiyor. Bu 11,88, yani 12 bile değil. Aylık 0,99. Bu bir başlangıç, yani özel şartlarda verilen kredi ile bankalarımız odalar, borsalar diyor ki 'Biz faizlerin yükselmesini istemiyoruz. Eğer buna katkı sağlanacaksa biz öncülük ediyoruz ,diğerleri de bizi takip etsin.' Olay budur.



Şimdi bu nefes kredisi için 5 milyarlık bir hacim planlanmış. Ben tabi bu notlara yeni bakma fırsatım oldu. Fakat bir sürü laf söyledik KOBİ'ler istihdamın çoğunu, üretimin çoğunu, ihracatın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor dedikten sonra 5 milyar olur mu Hüseyin Bey. Arkadaşlar bu işin kredi hacmini 7,5 milyara çıkarıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Kafamdan yapmıyorum, sordum danıştım arkadaşlar 'olur' dediler. Onun üzerine burada açıklıyorum. Ve vade 12 ay krediyi gidip alacaksınız, 'bir ay sonra taksiti öde' diyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bunun bir hazırlığı var onun için de 6 ay ödemesiz 1,5 yıla çıkardık. Faizi ödeyeceksiniz ama ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak."