Yıldırım'dan referandum açıklaması: Anladığı dilden konuşmasını biliriz!

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak’taki referanduma ilişkin yaptığı açıklamada, “Güvenlik, siyasi ve ekonomik tüm seçenekler zamanla devreye girecektir. Uyarılar yerini bulmamış, yanlışta ısrar devam ediyor. Bu yanlışta ısrar etmenin sonu hayır olmaz” dedi

Başbakan Binali Yıldırım Ankara’dan helikopterle Kırşehir’e gelerek önce 'Bozkırın tezenesi' olarak bilinen Neşet Ertaş’ın Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Başbakan oradan yanında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıoğlu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Kırşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’den brifing alan Yıldırım çıkışta gazeteciler Kuzey Irak’taki referandum konusundaki sorularına şu yanıtı verdi:



"25 Eylül Pazartesi günü Kuzey Irak’ta bir referandum yapılması söz konusu. Referandum yanlış bir karardır. Bir maceradır. Gerekli uyarıları başından beri dostça komşu ülke olarak yaptık. Ancak görüyorsunuz ki; uyarılarımızı dikkate almadılar. Bu yanlışta ısrar devam ediyor. Bütün dünyanın karşı olduğu komşularının hiçbirinin istemediği bu yanlışta ısrar etmenin sonu hayır olmaz. Yıllarca beraber yaşamış bu topraklarda Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkesi, Arabı, Süryanisi ile birlikte bugünlere kadar geldik. Bundan sonrada devam edeceğiz. Burada huzuru bozmaya ve bir takım kişisel ihtiraslara kimsenin hakkı yoktur. Dolayısıyla bu referandum kararı alındıktan sonra atacağımız adımları dün gerçekleştirdiğimiz Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve sonrasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında kapsamlı ele aldık. Daha sonra bu durumu vatandaşlarımıza aktardık. Atacağımız adımlar şüphesiz komşularımız Irak’la, İran’la işbirliği içinde gerekleşecek ve bunun diplomatik boyutu, siyasi boyutu, ekonomik ve güvenlik boyutu olacak. Bunlardan hangi adımı atacağımızı biraz da sahadaki gelişmeye göre, karar vereceğiz. Dolayısıyla bütün seçenekler görüşüldü, konuşuldu ve değerlendirildi. Her şey masanın üzerinde."



Başbakan Yıldırım, TBMM'nin olağanüstü toplanarak yurt dışına asker göndermeyle ilgili tezkereyi görüşerek ve onaylanacağını hatırlatırken, şöyle devam etti:



"Bu konuda desteğini açıklayan MHP ve CHP'ye teşekkür ediyoruz. Mesele; memleket meselesi olunca siyaset bizim geleneğimizde her zaman ikinci planda kalmıştır. 780 bin metrekare alanımızda milletimizi güvenliği için hiç bir maceraya asla müsamaha göstermeyiz. Doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde bu ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın tüm insanlarımız müsterih olsun. Bu mesele Kürt kardeşlerimizin meselesi değildir. Kürt kardeşlerimiz hem kendi ülkemizde hem diğer ülkelerde huzurla yaşamaları bizim en büyük arzumuzdur. Bizim istemediğimiz birgün birisinin aklında bir şey düşüp bir maceraya kalkışmasıdır. Bütün dünyanın uyarılarına kulak tıkayarak ısrar etmesidir. Bunun tabi bir bedeli olacaktır. Bu bedeli bu kararı verenler ödeyecektir."



"ANLAYANA ANLADIĞI DİLDEN KONUŞMASINI BİLİRİZ"



Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir’de Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye "Barzani efendi’’ diye seslenerek, "Anlayana anladığı dilden konuşmasını biliriz’’ dedi. Başbakan Yıldırım Kuzey Irak’da yapılmak istenen referandum ile ilgili olarak şunları söyledi:



"Yeter ki teröristlere fırsat vermeyelim. Birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyiz. Kuzey Irak’ta bir takım işler oluyor. Barzani efendi ben bir takım işler yapacağım diye yollara çıktı. Kendini mahvedeceksiniz, ama buradaki yaşayanlara niye zarar veriyorsun? Vazgeç bu sevdadan fakat anlamaz. Anlamıyorsa anlayacağı dilden konuşmasını biliriz. Bu ülkenin bin yıllık tarihinde birliğini, beraberliğini kardeşliğini bozmaya çalışanlar çok oldu. Hepsi dersini aldı. Türk milletinin en büyük özelliği bağımsızlığına, istiklaline aşık bir millet olmasıdır. Dolayısıyla bölgemizde proje yapanlar şunu iyi bilsinler, ne yaparsanız yapın bu milletin adı Türk milletidir. Bunlar yüzyıllarca bu planlarını projelerini yaptılar. Ama Türk milleti bunların hepsinden yüzünün akıyla çıktı.’’



KIRŞEHİRLİLERE NÖRÜYON DİYE HİTAP ETTİ



Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir Cacabey meydanında yaklaşık 3 bin kişilik kalabalığa hitap ederken sözlerine "Nörüyon Kırşehir’’ diye başladı. Neşet Ertaş’ın türküsünün sözlerinden dizeler okuyan Başbakan Yıldırım, kendisinden önce Kırşehirlilere "Aslanlarım, yiğitlerim, pehlivanlarım’’ diye coşkulu bir konuşma yapan Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ün, tüm konuşmacıların pabucunu dama attığını esprili bir şekilde dile getirdikten sonra şöyle konuştu :



ESNAF 22 MİLYAR KREDİ KULLANDI



"Ahilik Selçuklu devrinden başlayarak Osmanlı devletini bir cihan devleti olma yolunda bir kardeşlik halkasıdır. Ahi Evran-ı Veli bu yolda 32 esnaf teşkilatlarını bir araya getirerek sivil toplum kuruluşunun temelini atmıştır. Ahlakın, sanatın, bilimin asıl alındığı kuruluşu Ahi Evran’dan almıştır. Nice çırak, usta kalfa yetişmesine vesile olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde Anadolu Türk yurdu haline gelmiştir. Ahilik özünü, eşrefi mahlukat olan hakka hizmet, halka hizmet olan bir sistem kurmuştur. Ahiler kurdukları sosyal güvenlik sistemiyle kimsesizlerin kimsesi olmuşlardır. Bugün her ilimizde olan meslek odaları da ilhamını Ahi Evran kültüründen almıştır. Bu vesileyle başta kendisi olmak üzere tüm Ahilere mevlamdan rahmet diliyorum. Partimiz milletin partisidir. AK Parti ahilerden uzanmış mirası devralarak hakka hizmeti, halka hizmet anlayışı alarak milletimize ulaştırdı. Milletimize kolaylıklar çıkaran reformlar gerçekleştirdik. Esnaf 15 yıl önce reform nedir göremiyordu. Esnaf kredi alamıyordu. Faizler yükselmişti. 15 yıl sonra bugün kredi kullanan esnaf sayısı 480 bini aştı. O dönem 60 bin esnaf zor bela kredi kullanıyordu. Kredi faiz oranı o dönem yüzde 47’ydi. Bugün esnafa yüzde 4-5 kredi veriliyor. Bugün Halk Bankası'nda esnafa 5 bin liradan 150 bin liraya kadar kredi veriliyor. 2002’de esnaf işini büyütmek için ihtiyacını karşılanmak için kredi ile sağlamaktı. O zaman esnafa 150 milyon lira kredi kullandırılmış. Bugün ise 22 milyar lira kredi kullanmış. Laf üstüne laf koyan değil taş üstüne taş koyan esnaf var. İşimiz esnafı korumak ve onların işini ve mesleğini daha da geliştirmesini sağlamaktır. Esnafımızın sıkıntısını gidermek için borçlarını yeniden yapılandırdık. Esnafımızın sıkıntılarını gidermek için 30 bin liraya kadar sıfır faizli destek verdik. 2017 başında 2.5 milyar bütçeyle 460 bin KOBİ’ye kredi desteği sağladık. ‘’



Başbakan Binali Yıldırım'a Cacabey meydanındaki konuşmasından sonra Yılın Onursal ahisi olarak plaket verildi. Yılın Ahileri seçilenlere de çeşitli ödüller verildi.