Yıldırım'dan vize tepkisi: Bu AB'nin ayıbı!

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin "Daha müzakereye başlamayan ülkelere bile vize muafiyeti uygulayan Avrupa, 40 yıldan fazla bir süredir tam üyelik müzakereleri yapan Türkiye'ye elinden gelen zorluğu göstermeye devam ediyor. Geçen yıl 18 Mart'ta anlaştığımız vize kolaylığına yönelik anlaşma, ne yazık ki mürekkebi kurumadan yürürlükten kalktı. Bu, Türkiye'nin AB hakkındaki ilk hayal kırıklığı değil; son da olmayacak" dedi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye'ye resmi ziyareti kapsamında, Ankara'da Türkiye-Macaristan İş Forumu düzenlendi. Foruma, Başbakan Yıldırım ve Macar mevkidaşı Orban'ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yle Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da katıldı.



Türkiye-Macaristan İş Forumu'nda hitap eden Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı. Yıldırım, "Darbe girişiminin amacı, Türkiye'nin demokrasisini yok etmek, Türkiye'nin geleceğini karartmaktı. Milletimizin cesareti, Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti ve hükümetimizin kararlılığıyla Allah'a şükür; bu alçak darbe girişimini başarısızlığa uğrattık. Aslında 15 Temmuz darbe girişimi aynı zamanda Türkiye'nin gerçek dostlarının da kimler olduğunu görmesine de bir imkan sağladı. O gecenin aydınlığında biz, gerçek dostlarımızı gördük. Onlardan biri de Macaristan'dı. Macaristan, çok ve net bir şekilde bu darbede Türk hükümetinin ve milletinin yanında yer almış ve darbeyi en şiddetli şekilde kınamıştır. Bu tutumunuz, Türk milleti tarafından takdirle karşılanmış olup, asla unutulmayacaktır" diye konuştu.



"MUTLAKA VİZE KOLAYLIĞINI DİKKATE ALMAMIZ LAZIM"

"BU, AB'NİN AYIBI"

"GEÇEN YIL 19 BİNDİ, ŞİMDİ 14 BİN CİVARINDA"

"TÜRKİYE, AB'NİN GÜVENLİĞİNİ TEMİN EDEN BİR ÜLKE"