Yıldırım: 'FETÖ'nün siyasi ayağı ne oldu?' diye soruyorlar

Başbakan Binali Yıldırım, "Çok anlamlı bir hafta içerisindeyiz. Dünyanın en sinsi terör örgütü tarafından planlanmış darbe görünümlü işgal girişimi, milli bir destana dönüştürüldü. Üzerinden de 1 yıl geçti. Bu hafta dolayısıyla yurt çapında çok yaygın anma etkinlikleri düzenliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte dün 15 Temmuz şehitlerimizin ve ülkenin bağımsızlığı için canını veren bütün şehitlerimizin kabirleri başında ziyarete gittik, dualar okundu, hatimler indirildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimizi hayırlı uzun ömürler diliyorum. O alçak darbe girişiminde 250 şehidimiz var, 2 bin 193 gazimiz var. Bu hafta 81 ilde anma törenleri 16 Temmuz sabahına kadar kesintisiz devam edecek. Şehit yakınlarımızı, gazilerimizi her zaman olduğu gibi acılarının tazelendiği bugünlerde hep yanlarında olacağız, onları yalnız bırakmayacağız" dedi.
"YAVRULARIMIZ BÖYLE ACI OLAYLAR YAŞAMAZ"
"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da darbe yaşamamış tek bir kişi yok maalesef" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkede yaşayan 80 milyon en az bir darbeye şahitlik ederek bu günlere geldi. Hatta orta yaş üzerinde olanlar 3 veya 4 darbeyi birden yaşadı. Umut ediyorum ki 15 Temmuz 2016'dan sonra dünyaya gelen yavrularımız bir daha böyle acı olaylar yaşamaz. Nasıl terör örgütlerinin iyisi kötüsü yoksa, darbenin de iyisi kötüsü olmaz. Ama Türkiye bu toprakların şimdiye kadar gördüğü en vahşi, en hain darbe girişimiyle karşılaştı 15 Temmuz'da... Kendilerine vatan savunması için emanet edilen tankları, uçakları alçakça millete karşı kullandılar. Asker kılığına girmiş bu katiller terör örgütlerine atmadıkları onlarca bombayı özel harekatta görevli kahramanlarımızın, milletin, Meclis'in üzerine attılar" ifadesini kullandı.
"BU HAİNLER HAKETTİKLERİ CEZAYI HUKUK İÇERİSİNDE ALACAKLAR"
Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimse merak etmesin, buradan açıkça söylüyorum; bu hainler hak ettikleri cezayı hukuk içerisinde alacaklar. Bunların pişkin, arsızca masum rolü oynamalarından hiç ama hiç kimse etkilenmesin. Milletimizin özellikle de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gönlü ferah olsun. Meclis'i bombalayan, özel harekatı bombalayıp 53 şehidimizi verdiğimiz o manzarayı yaşatan... 'Biz bir şeyden haberdar değildik. Teröristlerle savaşıyoruz zannettik' yalanları, saçmalıkları kendilerini kurtaramayacak. Her şey milletin, bütün dünyanın gözü önünde oldu. Milletin üzerine ateş açarak, milletin üzerine bombalar atarak mı milleti kurtaracaksınız ey gafiller.
Tarihin gördüğü en erdemli milletin karşısında 1 dolarlık paçavraya döndü bunlar. 1 dolara üniformalarını sattılar, ruhlarını sattılar, inançlarını sattılar, göğüslerindeki bayrağı sattılar, milleti sattılar. Şunu dünya alem iyi bilsin ki; ihanetlerinin bedelini ödeyen tek bir FETÖ'cü kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Hiçbir devlet kendisine sadakat göstermeyenlerle çalışamaz, bu genel bir kuraldır. İki Almanya birleştiği zaman, bir gecede Almanya 500 bin devlet çalışanını kapının önüne koydu, kimse Almanya'ya 'niye böyle yaptın?' demedi".
"BİZE DESTEK VERMEYE DEVAM EDİN"
Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "'FETÖ'nün siyasi ayağı ne oldu?' diye sorular soruluyor. 'FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmadı. AK Parti, FETÖ ile mücadele etmedi. Onun için bugünleri yaşadık' diye sık sık ana muhalefetten sözler duyuyoruz. Türk siyasi tarihine, bu örgütün ortaya çıktığı 1966'dan beri bakın, bu örgütle mücadele eden 2 dönem vardır; birisi rahmetli Erbakan'dır, diğeri de AK Parti iktidarı, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun dışındaki siyasi liderler, hep örgütle iyi geçinmişlerdir. Tarihi olaylara dönün bir bakın, bunu göreceksiniz. Kuşkusuz FETÖ terör örgütü ile ilgili mücadelede atılacak daha adımlarımız var. Mücadele kararlılıkla devam edecek. Benim burada milletimden istediğim şu; bu mücadelede inancınızı kaybetmeyin, bize destek vermeye devam edin. OHAL dolayısıyla memuriyetten çıkarılanlarla
ilgili yaptığımız yeni bir düzenlemeyle itiraz yolunu açtık. Yani normal şartlarda OHAL ile memuriyetine son verilenler, yargıya gidemiyorlar; ancak yaptığımız yeni bir düzenlemeyle, 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurduk. Şimdi bu komisyon 17 Temmuz itibarıyla çalışmalarına başlıyor. Hazırlıkları bitti, dosya kabul etmeye başlayacak ve bu dosyaları inceleyip karara bağlayacak."