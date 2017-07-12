Yıldırım: 'FETÖ'nün siyasi ayağı ne oldu?' diye soruyorlar

Başbakan Binali Yıldırım, SETA Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, "Çok anlamlı bir hafta içerisindeyiz. Dünyanın en sinsi terör örgütü tarafından planlanmış darbe görünümlü işgal girişimi, milli bir destana dönüştürüldü. Üzerinden de 1 yıl geçti. Bu hafta dolayısıyla yurt çapında çok yaygın anma etkinlikleri düzenliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte dün 15 Temmuz şehitlerimizin ve ülkenin bağımsızlığı için canını veren bütün şehitlerimizin kabirleri başında ziyarete gittik, dualar okundu, hatimler indirildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimizi hayırlı uzun ömürler diliyorum. O alçak darbe girişiminde 250 şehidimiz var, 2 bin 193 gazimiz var. Bu hafta 81 ilde anma törenleri 16 Temmuz sabahına kadar kesintisiz devam edecek. Şehit yakınlarımızı, gazilerimizi her zaman olduğu gibi acılarının tazelendiği bugünlerde hep yanlarında olacağız, onları yalnız bırakmayacağız" dedi.



"YAVRULARIMIZ BÖYLE ACI OLAYLAR YAŞAMAZ"

"BU HAİNLER HAKETTİKLERİ CEZAYI HUKUK İÇERİSİNDE ALACAKLAR"



"BİZE DESTEK VERMEYE DEVAM EDİN"