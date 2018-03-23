Yıldırım: Hava sahamızı açıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, "Malum hiçbir şekilde uygun görmediğimiz Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasını kapatmıştık. Şimdi Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahamızı bugün itibariyle açıyoruz" dedi

Başbakan Yıldırım, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım'dan satırbaşları şöyle:



Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Etkileri de sınırlıdır, geçicidir. İşsizlik ve istihdamla ilgili veriler açıklandı. Zaman zaman değerlendirme kuruluşları, zaman zaman bir takım spekülasyonlar Türkiye’nin gidişini olumsuz etkilemez. Bütçe gelirlerimiz planlananın üzerinde seyrediyor. Kurulan şirket sayısı, kapasite kullanım oranı artmış vaziyette. Dolayısıyla ekonomi açısından herhangi bir tereddüte mahal yok.



PATRİOT FÜZESİ



Türkiye NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO’nun sınırları Türkiye’nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye’nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD Suriye konusunda bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir. Bu yüzden patriotlar ve NATO’yla uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S-400’lerin alternatifi değildir. Türkiye bu konuda zaten kararını vermiştir. Bu Patriot konusunda düşüncelerimizi ortadan kaldırmıyor.



FETÖ BORSASI İDDİASI



Arkadaşımızla Hayati Yazıcı Bey görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye topyekün olarak başına en büyük belalardan biri olan FETÖ ile amansız mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak her türlü girişim asla ve asla kabul edilemez. Bir arkadaşımızın bu yönde kuşkuları varsa bunu kamuoyu ile paylaşmak değil partimizin yetkili organlarına ya da yargıya intikal ettirilmesi daha doğru bir yol olur.



ERBİL'E UÇUŞ YASAĞI



Malum hiçbir şekilde uygun görmediğimiz Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasını kapatmıştık. Şimdi Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahamızı bugün itibariyle açıyoruz. Bugün itibariyle Türkiye ve Avrupa’dan Erbil’e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Ancak Süleymaniye’ye herhangi bir uçuş gerçekleşmeyecek. Çünkü Süleymaniye’de ülkemize yönelik terör örgütünün faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle akşama doğru hava sahası açılmış olur. Sefer planlaması THY ve diğer havayollarının planlamasına göre gerçekleşecek.



Bundan sonra da tehdit nerede gözükürse, belirgin hale gelirse oraya da operasyon yapma hakkımız saklıdır.