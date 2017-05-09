Yıldırım: İnsan öldüren herkes alçaktır

Başbakan Binali Yıldırım, 13'üncüsü düzenlenen IDEF'17 Uluslararası Savunma Fuarının açılış töreninde konuştu. Başbakan Yıldırım, "Hiçbir terör örgütüne asla sempatiyle bakmıyoruz. Bakanları da hoş karşılamıyoruz" dedi

Uluslararası topluma çağrıda bulunan ve teröre karşı çifte standartlı tutumun terk edilmesi gerektiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, " Terörü, bir dinle ilişkilendirmek cehalettir. Terör terördür. İnsan öldüren herkes, alçaktır ve cezalandırılması gerekiyor. Bunu İslam'la anmak kardeşliğe hiçbir katkı sağlamaz. Bu terör örgütlerine karşı, amasız fakatsız, uluslararası toplum aynı kararlılıkla karşısında durmalıdır" diye konuştu.



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