Yıldırım: İstikrar başkanlıktan geçiyor!

Başbakan Binali Yıldırım Ümraniye'de kurulan finans merkezinde BDDK ve SPK binalarının temel atma töreninde konuştu. Yıldırım, " Türkiye'de istikrarın sürmesi lazım. İstikrar sürecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Nasıl olacak? Başkanlıkla olacak. İstikrarı kalıcı hale getirmenin yolu başkanlıktan geçiyor" dedi

Mecliste grubu bulunan siyasi partilere çağrıda bulunan Başbakan Yıldırım, "Millete hepinizin sözü var. Bizim de CHP'nin de, MHP'nin de sözü var. Yeni anayasayı yapacağız. Türkiye’de kalıcı hale getireceğiz. İstikrarı kalıcı hale getirmenin yolu başkanlıktan geçiyor" diye konuştu.



7 HAZİRAN HATIRLATMASI



7 Haziran seçimlerinin ardından hükümet kurulamadığını hatırlatan Yıldırım, "Öyle devam etseydi, bugün Türkiye, PKK ile, DEAŞ'la FETÖ'yle mücadele edebilir miydi? Allah'tan millet tehlikeyi gördü ve hemen kararını değiştirdi. Tekrar, AK Parti'yi tek başına işbaşına getirdi,1 Kasım'da. Böylece güçlü iktidarla, siyasi istikrarla, birçok sorunun üzerine cesaretle gidiyoruz" ifadesini kullandı.



"MİLLET NE DİYORSA O"



"İstikrarı kalıcı hale getirmek, zayıf iktidarlardan ülkeyi kurtarmak ve sürekli kalkınma, sürekli büyüme, milli birlik ve kardeşliği kuvvetlendirmek için başkanlık sistemine ihtiyaç var" diyen Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz diğer siyasi partilere diyoruz ki, gelin mecliste bu Anayasa'yı geçirelim. Kararı millete bırakalım. Millet ne diyorsa o. Biz başkanlık diyoruz. Gençler, sonuçta başkanlık Türkiye için gereklidir diyoruz. Başkanlıkta güçlü siyasi irade var. Başkanlıkta tek başına istikrar var. Başkanlıkta Türkiye'nin birliği beraberliği, kardeşliği var. Eğer siz, başkanlık değil de başka bir modeli öneriyorsanız, gelin ikisini de soralım millete. Milletin verdiği kararın başımızın gözümüzün üzerinde yeri var."



"İSTANBUL'UN ZENGİNLİĞİNE ZENGİNLİK KATTIK"



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ın da katıldığı törende AK parti iktidarlarının icraatlarından söz eden Başbakan Binali Yıldırım, finans merkeziyle tarihin en kadim şehirlerinden biri olan İstanbul'un zenginliğine bir zenginlik daha kattıklarını söyledi.



YENİ İŞ İMKANLARI OLACAK



Finans merkezin adeta küçük ölçekli bir şehir olacağını söyleyen Yıldırım "Gün içinde burada 80 bin kişi olacak. Bu ne demektir ? Yeni iş imkanları olacak" açıklamasını yaptı.



"HAYALDİ GERÇEK OLDU"



"2002'den bu tarafa, Türkiye'de yaptıklarımızı anlatmaya lüzum yok. Sadece İstanbul'u söyleyeyim" diyen Başbakan Yıldırım, "İstanbul İzmir otoyolu. Osman Gazi Köprüsü'nü açtık. Şimdi Bursa'dan İstanbul'a bir saate geliyor insanlar. Eskiden bir saat feribot bekliyordu. 2018'de İzmir'e gitmek isterseniz 2 saat 50 dakikada gideceksiniz. Sabah Ümraniye'den havalimanına 2 saatte gidebilir misiniz? Trafikte gidemezsiniz. Ama İzmir'e gidebilirsiniz. Hayaldi gerçek oldu" diye konuştu.



ONE MİNUTE ESPİRİSİ



Avrasya ile Sarayburnu'ndan Haydarpaşa'ya araçlarla çıkılabileceğini söyleyen Yıldırım, "2 dakika. Bir one minute var. Bir de two minute var. One minute'te, Cumhurbaşkanımız var. Two minut'te Avrasya'dan iki dakika" şeklinde konuştu.



BANKALARA FİNANS MERKEZİ ÇAĞRISI



İstanbul finans merkezinin devletin parasıyla yapılmadığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bunlar da vatandaş, devlet işbirliğiyle yapılıyor. Arazi veriliyor. Müteahhit yapıyor. Bir kısmının kurumlara verecek, geri kalan kısmını da kendisi değerlendirecek. hem para kazanacak hem de buradaki finans kuruluşlarının ihtiyacını görecek bir muazzam merkez ortaya çıkacak. Peki ne ihtiyaç var bu merkeze...Finansman yeni adresler arıyor. Amerika Avrupa'da fazla sıkıyorlar. 50 tane soru soruyorlar. İnsanlar da parasıyla rezil olmak istemiyorlar. İstanbul finansman için, yatırımcılara kaynak için en ideal yer. Onun için bu merkeze ihtiyaç var. Bir iki sene içerisinde buralarda muazzam tesisler tamamlanacak. finans merkezi çalışmaya devam edecek. Burada sadece BDDK'nin SPK'nin yeri yok. Başka kurumlar da var. Merkez bankası, halk bankası, Ziraat Bankası başta olmak üzere bütün bankalarımız biran önce gelsin burada temeli atsınlar. Hepsinin bir araya gelerek güçlerini birleştirmeleri gerek" diye konuştu.



İŞÇİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ



Temel atma töreninin ardından havai fişek gösterisi yapıldı, balonlar uçuruldu. Şantiye alanına giden Başbakan Binali Yıldırım burada işçilerle fotoğraf çektirdi.