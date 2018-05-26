Yıldırım İzmir adaylarını tanıttı: İzmir'i şaha kaldırırız

AKP İzmir milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ekonomisi üzerinde oyun oynama çalışıldığını ancak ekonominin sağlam temeller üzerinde olduğu söyleyerek, ‘Kurdaki dalgalanma seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Hükümetimiz aldığı tedbirlerle uygulamaya koyduğu yasalarla, reformlarla Türkiye büyüme yönünde kalkınma yönünde emin adımlarla yürümeye devam ediyor’ dedi

Ali Budak- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 27’inci dönem İzmir milletvekili aday tanıtım toplantısı Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kaya Termal Otel’de düzenlenen aday tanıtım toplantısına Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İl Başkanı Aydın Şengül, ilçe başkanları, kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı. Kendisinin tekrar İzmir’den milletvekili adayı olduğu tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in 24 Haziran’a hazır olduğunu ve güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyerek durmak yok yola devam diyeceğini kaydetti.

‘Bu ekiple İzmir’i şaha kaldırırız’

İzmir’i Ege’nin incisi, Türkiye’nin gözbebeği olduğunu ifade eden Yıldırım, ‘İzmir’i ihmal eden Türkiye’yi ihmal etmiş olur. Biz İzmir’i Türkiye’nin kalkınmasının öncüsü olan bir şehir olarak gördük ona göre çalıştık. İzmir hak ettiği yerde değil ama mutlaka hak ettiği yere gelecek. Bundan İzmirlilerin emin olmasını istiyorum” dedi. “AK Parti İzmir adayları olarak buradayız” diyen Yıldırım, “Maşallah adaylarımız genç, dinamik, çalışkan. Bu ekiple biz İzmir’i şaha kaldırırız. İzmir’e aşkla, sevdayla, heyecanla hizmet edecek adaylar olarak huzurunuzdayız. İzmir’in sorunlarını takip edecek, çözüm için çalışacak şehrine sevdalı bir ekibimiz var. Sorunlarını takip edecek şehrine sevdalı bir ekibimiz var’ diye konuştu.

‘Gazi’nin 100’üncü yıl hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz’

AK Parti’nin kaderinin Türkiye’nin kaderi olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yılı hizmetle, projeyle, gayretle dolu dolu geçirdik. Dünyada örneği çok az görülen bir başarı öyküsünü hep birlikte yazdık. Hem halkımızın güvenini kazandık hem de ülkede ekonomik, siyasi istikrarı sağlayarak bu başarılara ulaştık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunlarınızı havale etmedik. Aziz milletimize tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Verdiğimiz sözlerin hepsini de yerine getirdik. Vatandaşlarımıza karşı, sorumlu olduğum İzmir’e karşı dürüst ve samimi olduk. Milletimiz olmaz denilenlerinin olduğuna bizzat şahit oldu. Bugün geleceğe her zamankinden çok heyecanla, umutla bakıyoruz. Terör eylemlerine darbe teşebbüslerine, vesayet odaklarına, finansal saldırılara rağmen 2023, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği 100’üncü yıl hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz. Çünkü arkamızda milletimizin ve İzmir’in desteğini hissediyoruz. Bu başarı sizlerin başarısıdır. Bu başarı Türkiye’nin başarısıdır.

‘Başaramadınız, başaramayacaksınız’

Konuşmasında ekonomiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Yıldırım, ‘Bugünlerde Türkiye ekonomisi üzerine ne yazık ki bazı dedikodular, yalan yanlış iddialarla vatandaşlarımızın kafası karıştırılmaya çalışılıyor. Ekonomimiz üzerinde oyun oynamaya çalışanların değirmenine su taşıyanlar var. Ama şunu herkes bilsin ki 2008’de, 2009’da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye’yi teğet geçtiyse bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen olayların bizim ekonomimizi de etkilediği malum. Ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir. Dolayısıyla bu krizler bizim alışlık olduğumuz krizlerdir. Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nereden geldiğini biliyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar hangi oyunun içine girerlerse girsinler içerdeki iş birlikçilerine de söylüyorum; başaramayacaksınız, geçmişte de başaramadınız şimdi başaramayacaksınız. Hükümetimiz aldığı tedbirlerle uygulamaya koyduğu yasalarla, reformlarla Türkiye büyüme yönünde kalkınma yönünde emin adımlarla yürümeye devam ediyor’ dedi.

Türkiye, güvenli liman olmayı sürdürüyor

Sanayide, ihracatta, turizmde Türkiye’nin rekor kırmaya devam ettiğini dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu senenin ilk dört ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı misafir sayısı geçen seneye göre yüzde 50 artarak 8 milyona ulaştı. Yılsonu itibariyle 40 milyon turisti Türkiye’de ağırlayacağız. İşte güven ve istikrarın adı Türkiye’dir. Efendim Türkiye’de ekonomi iyi gitmiyor. Soruyorum Türkiye’de ekonomi iyi gitmiyorsa Türkiye’nin bilinen banklarından birine 3 milyar 200 milyon dolar ödeyerek birisi geliyor, yatırım yapıyor. Küresel yatırımcı nereye gideceğini, nereye yatırım yapacağını çok iyi bilir. Türkiye gerek yerli gerek küresel yatırımcılar için cazibe merkezi, güvenli liman olmaya devam ediyor.

‘Dünyada büyümede bir numarayız’

Türkiye'nin dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 6’ncı büyük ekonomisi olduğunu vurgulayan Yıldırım, ‘Geçtiğimiz sene dünyada büyümede bir numara olduk. Dünya büyümesinde bir numara olan bir ülke üzerinde oynanan küçük oyunlar asla sonuç vermez. Bu büyüme oranıyla hem G20 içerisinde bir numara olduk hem de OECD de aynı şekilde. 16 yıl içinde Türkiye her yıl ortalama 5,8 oranında büyüdü. 2002'de 36 milyar olan ihracatımız geçen sene 157 milyarı aştı. Nisan ayı sonunda, yılsonu ihracatımız 160 milyar doları geçiyor. Bütün bunları yaparken, bir taraftan ülkemizin altyapısını güçlendiriyoruz, ülke olarak eksiklerimizi gideriyoruz ve çağımıza damga vuracak projeleri hayata geçiriyoruz’ ifadelerini kullandı.

‘Ekrem Pakdemirli Havalimanı’nı açıyoruz’

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın artık yetmediğini, buranın apronlarını büyüteceklerini ve park sayısını 37'den 60'a çıkaracaklarını açıklayan Yıldırım, şöyle devam etti: İkinci pist için fizibilite çalışmalarını başlatıyoruz. Alaçatı'ya yeni bir havalimanı yapacağız. İhalesini yaptık, çalışmalar başlıyor ve 2 yıl içinde Alaçatı Havalimanı'nı açıyoruz, adını da koyduk, Ekrem Pakdemirli Havalimanı.

‘24 Haziran Türkiye için karar arifesi’

Başbakan Yıldırım konuşmasının devamında Türkiye’nin önemli bir kararın arifesinde olduğunu belirterek ‘24 Haziran’da, cumhuriyet tarihi için çok ama çok önemli bir değişimi dönüşüm, değişim olacak. Bu seçimlerde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği seçimi yapacağız. Hem cumhurbaşkanını, hem güçlü meclisi oluşturan seçimleri bir arada, beraber yapacağız’ dedi.

‘Vakit İzmir vakti, vakit Türkiye vakti’

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise, ‘İzmir farklı kültür ve yaşam tarzlarının, inançların barış içinde yaşadığı hoşgörü şehridir. Biz istiyoruz ki İzmir’de binlerce yıl olduğu gibi bugün de, yarın da herkes kendi kinliği, inancı, kültür ve gelenekleriyle yaşamını devam ettirsin. İzmir, yerel yöneticilerin gerekli adım atmaması nedeniyle ihmal edildi. İstismar siyaseti yaparak günü kurtaran anlayışın kenti getirdiği nokta ortadadır. İzmir’in bir sıçramaya, ciddi hamlelere ihtiyacı var. İzmir’in içi boş, ayrıştırma ve kutuplaşmayı hedefleyen çağ dışı söylemlere ihtiyacı yok. İzmir’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Vakit İzmir vakti, vakit Türkiye vakti’ diye konuştu.