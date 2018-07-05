Yıldırım, kayıp oyları nereye gitti açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım Anadolu Ajansı'nda Editör Masası'nın konuğu oldu. Yıldırım, "Bizim kaybolan oylarımız ortağımızda, ortağımızın kaybolan oyları da başka bir partide" dedi

Yıldırım, kayıp oyları nereye gitti açıkladı
05 Temmuz 2018 Perşembe 10:37

Başbakan Binali Yıldırım şunları kaydetti;

“Bizim kaybolan oylarımız ortağımızda, ortağımızın kaybolan oyları da başka bir partide. Sonuçta herkes memnun halinden. Parlamento yapısı da bu haliyle herhangi bir sorun teşkil etmiyor. AK Parti’nin içinde olmadığı hiçbir yasama faaliyeti sonuç çıkarmaz.

Karşı taraftaki adayların retorikten, söylemden öteye elle tutulur bir şeyleri yok. Arka planında bir tecrübe de yok. Yapılmış işler de yok. Bütün bunları vatandaş değerlendirdi. Vatandaş niye değerlendiriyor, çünkü vereceği karar kendisinin geleceğini ilgilendiriyor. Bütün bunların özeti olarak sonuç ortada. Açık ara farkla, en yakın adayla arasında 11 milyon oy fark var, böylece bu süreç tamamlandı.”

Etiketler; #binali yıldırım #başbakan
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