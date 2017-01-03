Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na 'suikast' uyarısında bulunmuş!

Başbakan Binali Yıldırım’ın, Ortaköy’de yaşanan katliamdan kısa bir süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast ihbarlarının arttığı yönünde bilgi verdiği öğrenildi

Alınan bilgiye göre Reina saldırısı öncesi özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere diğer muhalefet liderleri için de suikast ihbarı yapıldı. Yılın son günlerinde gelen ihbarı Başbakan Binali Yıldırım, telefonla Kılıçdaroğlu'nan haber verdi.



İddiaya göre suikast ihbarı yeni yılın son günlerinde oldu. Artan ihbarlar üzerine zaman kaybetmemek adına Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu telefonla bilgilendirdi. Uyarının gizli tutulduğu öğrenildi. Yıldırım'ın aynı uyarıyı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de yapmış olabileceği bildiriliyor. İhbarlar üzerine Kılıçdaroğlu'nu korumak için her türlü önlemin alınması gerektiği hatta Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edileceği de iddia edildi. (Cumhuriyet)